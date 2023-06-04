Кейт Уинслет рассказала, что столкнулась с критикой СМИ за роль в "Титанике"

Актриса Кейт Уинслет призналась, что критика в СМИ после выхода фильма «Титаник» закалила ее навсегда. По словам актрисы, многие ругали ее за несоответствие голливудским стандартам красоты. Ее слова передает Mirror.
«Я хорошо помню, что когда снялась в «Титанике», то была в ужасе от очернения [моего тела] в СМИ», — сказала актриса. Она призналась, что это заставило ее поддерживать форму самыми жесткими методами.
Так, например, теоретик культуры и писатель Умберто Эко предположил, что успех «Титаника» во многом произошел из-за заурядной внешности Кейт Уинслет.
«Она как две капли воды похожа на тех американских девушек, которые бегают смотреть «Титаник». Они похожи не на Шэрон Стоун, а именно на нее — девушки, вскормленные на гамбургерах», — заявил Эко.
Сейчас же, считает Уинслет, бодишейминга в СМИ стало меньше, но ее по-прежнему расстраивает «отвратительная чушь», которую люди говорят о знаменитостях в соцсетях.