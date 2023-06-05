Талгат Нигматулин: за что сектанты убили звезду «Пиратов XX века»
Талгата Нигматулина знал практически каждый житель СССР.
Его узнавали на улице и караулили у подъезда. «Советский Брюс Ли», он был борцом, чемпионом Узбекистана по каратэ и ярким драматическим актером.
Каратэ—в массы!
Вышедший на экраны осенью 1979 года, фильм «Пираты XX века» остается рекордсменом нашего кинематографа по количеству просмотров. В 1980 году его посмотрели 90 миллионов зрителей.
Такая популярность была связана не только с блестящей актерской игрой, но и с тем, что в этом советском боевике впервые были показаны элементы техники каратэ.
Советские мальчишки ходили на «Пиратов» по 8-10 раз, запоминая движения главных героев. Одним из самых ярких героев картины был пират Салех, роль которого исполнил Талгат Нигматулин.
К своей роли актер готовился в знаменитой в конце 1970-х годов школе Тадеуша Касьянова «На Маяковке», однако каратэ и борьбой актер занимался и до этого. У него был черный пояс, он становился чемпионом Узбекистана по этому виду единоборства. Его кумиром был Брюс Ли. Дочь Талгата и его последней жены Венеры получила свое имя в честь жены Брюса Ли Линды.Лучшего кандидата на роль «плохого парня», владеющего приемами каратэ, у режиссера фильма Бориса Дурова просто не было.
Преодоление
Талгат Нигматулин любил мистифицировать. Актриса Наталья Харахорина вспоминала, как Талгат рассказывал ей о том, что принадлежит к древнему, едва ли не ханскому роду. На самом деле, будущий актер родился в бедной узбекско-татарской семье в киргизском городе Кызыл-Кия.
Отец его был шахтером и погиб, когда Талгату не было и двух лет. Мать работала директором школы, но все равно прокормить двух сыновей не могла — Талгат был отдан на время в детский дом.
Он был замкнутым и малообщительным ребенком, часто болел. Как-то в пионерлагере девочка отказалась с ним танцевать. От обиды Талгат убежал в степь и там дал себе слово стать сильным. Свое слово он сдержал.
При этом развивал Талгат не только свое тело, но и свои коммуникативные навыки. Хорошо выучить русский язык и литературную речь ему помог Лев Толстой. «Войну и мир» мальчик дважды переписал от руки. Дисциплина и усердие принесли свои плоды - Талгат Нигматулин был одним из самых грамотных и интеллигентных представителей актерской богемы своего времени.
Литература
Мы знаем Нигматулина в первую очередь как актера, но сам он всерьез занимался ещё и литературным творчеством - писал стихи и рассказы. Он уделял литературе много времени — после окончания ВГИКа работал над рукописями все свое свободное время. В Ташкенте были опубликованы несколько рассказов Нигматулина, готовилась к изданию книга прозы. Нигматулин является автором текста известной песни «Русские березы».
Кинодраматург Одельша Агишев, прочитав тексты актера, посоветовал ему поступать на Высшие курсы сценаристов и режиссёров при Госкино СССР. Нигматулин прислушался и, поступив на курс Витаутаса Жалакявичюса, успешно окончил его в 1978 году.
Амплуа
В 1967 году Талгат Нигматулин сыграл белогвардейца в фильме «Баллада о комиссаре». Первая роль — отрицательный персонаж. Кинорежиссер Алишер Хамданов вспоминал: «Образ юного мерзавца в черных лакированных перчатках настолько удался Талгату, что в последствии за ним закрепилось амплуа актера, играющего негодяев. А он всю жизнь мечтал о другом...».
После «Пиратов ХХ века» ещё одной громкой ролью Нигматулина стал образ индейца Джо из «Приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна» Станислава Говорухина. Здесь Нигматулину также удалось создать убедительный и зловещий образ. Его индеец был совсем не похож на тех благородных индейцев Гойко Митича, к которым привык советский зритель.
Из-за сложившегося амплуа, Нигматулину предлагали несложные однотипные роли, что не ему, конечно, не нравилось. Но были и интересные работы: в фильме «Провинциальный роман» и в детективе «Волчья яма».
Духовные искания
В годы позднего СССР, когда идеологические «скрепы» трещали по швам, в стране стали появляться разного рода шарлатаны - многочисленные целители, экстрасенсы, знахари, лекари. Одной из самых популярных в среде творческой интеллигенции и студенчества стала секта «Четвертый путь» под руководством Абая Борубаева и Мурзы Кымбатбаева. Со всего Союза в киргизский кишлак ехали паломники, о Мурзе и Абае писали центральные газеты. Главный редактор «Огонька» называл основателей «Четвертого пути» надеждой науки.
Попал в число «сочувствующих» и Талгат Нигматулин. С Абаем он познакомился в секции каратэ. Нигматулин и раньше интересовался эзотерикой, читал Гурджиева, Кришнамурти, умел гадать по руке. Его всегда интересовало саморазвитие и духовные практики...
Смирение
В начале 1985 года в «Четвертом пути» произошел раскол: несколько учеников из Вильнюса отказывались платить свою «дань». Разобраться с непокорными поехал сам Абай. Он взял с собой несколько каратистов из числа сектантов и выехал в Вильнюс, отправив телеграмму Талгату с просьбой о помощи.
Приехав на место, Талгат отказался участвовать в «правилке» раскольников и захотел прекратить ссору. Тогда Абай приказал проучить самого Талгата. В течение нескольких часов пятеро сектантов избивали актера, который отказался сопротивляться. После на теле актера было обнаружено 119 травм.
Почему Талгат не сопротивлялся? На это до сих пор нет ответа.
Незадолго до своей гибели Талгат Нигматулин крестился. Возможно, его непротивление было высшим смирением и нежеланием отвечать злом на зло.