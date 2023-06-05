Талгат Нигматулин: за что сектанты убили звезду «Пиратов XX века»

Талгата Нигматулина знал практически каждый житель СССР.

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Его узнавали на улице и караулили у подъезда. «Советский Брюс Ли», он был борцом, чемпионом Узбекистана по каратэ и ярким драматическим актером.

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Каратэ—в массы!

Вышедший на экраны осенью 1979 года, фильм «Пираты XX века» остается рекордсменом нашего кинематографа по количеству просмотров. В 1980 году его посмотрели 90 миллионов зрителей.

Такая популярность была связана не только с блестящей актерской игрой, но и с тем, что в этом советском боевике впервые были показаны элементы техники каратэ.

Советские мальчишки ходили на «Пиратов» по 8-10 раз, запоминая движения главных героев. Одним из самых ярких героев картины был пират Салех, роль которого исполнил Талгат Нигматулин.

К своей роли актер готовился в знаменитой в конце 1970-х годов школе Тадеуша Касьянова «На Маяковке», однако каратэ и борьбой актер занимался и до этого. У него был черный пояс, он становился чемпионом Узбекистана по этому виду единоборства. Его кумиром был Брюс Ли. Дочь Талгата и его последней жены Венеры получила свое имя в честь жены Брюса Ли Линды.Лучшего кандидата на роль «плохого парня», владеющего приемами каратэ, у режиссера фильма Бориса Дурова просто не было.

Преодоление

Талгат Нигматулин любил мистифицировать. Актриса Наталья Харахорина вспоминала, как Талгат рассказывал ей о том, что принадлежит к древнему, едва ли не ханскому роду. На самом деле, будущий актер родился в бедной узбекско-татарской семье в киргизском городе Кызыл-Кия.

Отец его был шахтером и погиб, когда Талгату не было и двух лет. Мать работала директором школы, но все равно прокормить двух сыновей не могла — Талгат был отдан на время в детский дом.

Он был замкнутым и малообщительным ребенком, часто болел. Как-то в пионерлагере девочка отказалась с ним танцевать. От обиды Талгат убежал в степь и там дал себе слово стать сильным. Свое слово он сдержал.

При этом развивал Талгат не только свое тело, но и свои коммуникативные навыки. Хорошо выучить русский язык и литературную речь ему помог Лев Толстой. «Войну и мир» мальчик дважды переписал от руки. Дисциплина и усердие принесли свои плоды - Талгат Нигматулин был одним из самых грамотных и интеллигентных представителей актерской богемы своего времени.

Литература

Мы знаем Нигматулина в первую очередь как актера, но сам он всерьез занимался ещё и литературным творчеством - писал стихи и рассказы. Он уделял литературе много времени — после окончания ВГИКа работал над рукописями все свое свободное время. В Ташкенте были опубликованы несколько рассказов Нигматулина, готовилась к изданию книга прозы. Нигматулин является автором текста известной песни «Русские березы».

Кинодраматург Одельша Агишев, прочитав тексты актера, посоветовал ему поступать на Высшие курсы сценаристов и режиссёров при Госкино СССР. Нигматулин прислушался и, поступив на курс Витаутаса Жалакявичюса, успешно окончил его в 1978 году.

Амплуа

В 1967 году Талгат Нигматулин сыграл белогвардейца в фильме «Баллада о комиссаре». Первая роль — отрицательный персонаж. Кинорежиссер Алишер Хамданов вспоминал: «Образ юного мерзавца в черных лакированных перчатках настолько удался Талгату, что в последствии за ним закрепилось амплуа актера, играющего негодяев. А он всю жизнь мечтал о другом...».

После «Пиратов ХХ века» ещё одной громкой ролью Нигматулина стал образ индейца Джо из «Приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна» Станислава Говорухина. Здесь Нигматулину также удалось создать убедительный и зловещий образ. Его индеец был совсем не похож на тех благородных индейцев Гойко Митича, к которым привык советский зритель.

Из-за сложившегося амплуа, Нигматулину предлагали несложные однотипные роли, что не ему, конечно, не нравилось. Но были и интересные работы: в фильме «Провинциальный роман» и в детективе «Волчья яма».

Духовные искания

В годы позднего СССР, когда идеологические «скрепы» трещали по швам, в стране стали появляться разного рода шарлатаны - многочисленные целители, экстрасенсы, знахари, лекари. Одной из самых популярных в среде творческой интеллигенции и студенчества стала секта «Четвертый путь» под руководством Абая Борубаева и Мурзы Кымбатбаева. Со всего Союза в киргизский кишлак ехали паломники, о Мурзе и Абае писали центральные газеты. Главный редактор «Огонька» называл основателей «Четвертого пути» надеждой науки.

Попал в число «сочувствующих» и Талгат Нигматулин. С Абаем он познакомился в секции каратэ. Нигматулин и раньше интересовался эзотерикой, читал Гурджиева, Кришнамурти, умел гадать по руке. Его всегда интересовало саморазвитие и духовные практики...

Смирение

В начале 1985 года в «Четвертом пути» произошел раскол: несколько учеников из Вильнюса отказывались платить свою «дань». Разобраться с непокорными поехал сам Абай. Он взял с собой несколько каратистов из числа сектантов и выехал в Вильнюс, отправив телеграмму Талгату с просьбой о помощи.

Приехав на место, Талгат отказался участвовать в «правилке» раскольников и захотел прекратить ссору. Тогда Абай приказал проучить самого Талгата. В течение нескольких часов пятеро сектантов избивали актера, который отказался сопротивляться. После на теле актера было обнаружено 119 травм.

Почему Талгат не сопротивлялся? На это до сих пор нет ответа.