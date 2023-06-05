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Джона Хауэр-Кинг перетренировался для роли принца Эрика в «Русалочке»

Режиссёр Роб Маршалл остановил тренировки 28-летнего актёра словами: «Нам не нужен Невероятный Халк, мы хотим видеть сильного молодого моряка».

Хауэр-Кинг перетренировался для роли принца в «Русалочке»
© Inc-News

Джона Хауэр-Кинг совершил ошибку в процессе подготовки к исполнению роли принца Эрика в «Русалочке». Этот диснеевский фильм-фэнтези вышел в прокат в начале мая.

Перед съёмками актёру была поставлена задача приобрести хорошую физическую форму, и он обратился за помощью к профессиональному тренеру Сане Ширвани.

«Это была стандартная программа для бодибилдеров, направленная на наращивание мышечной массы без набора веса», - рассказала инструктор в беседе с Insider. «Мы сделали акцент на спину, бицепсы, грудь и трицепсы. Решили придать немного силы и немного размера его телу».

Тренировочный процесс Хауэра-Кинга шёл как по маслу, пока не вмешались… пандемия коронавируса и зависимость от занятий спортом.

«Мы довели его до определённой формы, а дальше, если бы он продолжил тренироваться в том же духе, он бы становился только больше и больше», - объяснила Ширвани. «Помню, как ко мне подошёл режиссёр (Роб Маршалл) и сказал: «Нам не нужен Невероятный Халк, мы хотим видеть сильного молодого моряка».

После этих слов тренер изменила рацион актёра, увеличив белковую составляющую, и сократила его занятия в спортзале.

«Он был очень предан делу», - отметила Сана. «Его профессионализм был настолько высок, что он просто соглашался на всё, что я ему предлагала».

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