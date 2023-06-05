Хауэр-Кинг перетренировался для роли принца в «Русалочке»

«Мы довели его до определённой формы, а дальше, если бы он продолжил тренироваться в том же духе, он бы становился только больше и больше», - объяснила Ширвани. «Помню, как ко мне подошёл режиссёр (Роб Маршалл) и сказал: «Нам не нужен Невероятный Халк, мы хотим видеть сильного молодого моряка».