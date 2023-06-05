Актер Джордж Риддл скончался от рака в возрасте 86 лет

Джордж Риддл родился 21 мая 1937 года. Он начинал свою карьеру, как цирковой артист, однако вскоре ему пришлось отказаться от этого дела из-за травмы после падения с каната. После окончания работы в цирке долгое время работал в театре. Отмечается, что артист сыграл более 5000 раз в самом продолжительном бродвейском мюзикле «Фантастикс».