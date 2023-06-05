Актер Джордж Риддл скончался от рака в возрасте 86 лет

Американский актер Джордж Риддл умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The Hollywood reporter.
Причиной смерти стал рак двенадцатиперстной кишки.
Джордж Риддл родился 21 мая 1937 года. Он начинал свою карьеру, как цирковой артист, однако вскоре ему пришлось отказаться от этого дела из-за травмы после падения с каната. После окончания работы в цирке долгое время работал в театре. Отмечается, что артист сыграл более 5000 раз в самом продолжительном бродвейском мюзикле «Фантастикс».
Риддл дебютировал в кино в 1956 году. Он сыграл в картине Маршалла Брикмена «Саймон». В фильмографии артиста 28 работ. Он принял участие в таких проектах, как «Клан Сопрано», «Маленький Манхэттен», «Бетти», «Адская кухня», «Диана», «Внутри Эми Шумер», «Кровные узы».