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Актер Джордж Риддл скончался от рака в возрасте 86 лет

Американский актер Джордж Риддл умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The Hollywood reporter.

Актер Джордж Риддл скончался от рака в возрасте 86 лет
© Газета.Ru

Причиной смерти стал рак двенадцатиперстной кишки.

Джордж Риддл родился 21 мая 1937 года. Он начинал свою карьеру, как цирковой артист, однако вскоре ему пришлось отказаться от этого дела из-за травмы после падения с каната. После окончания работы в цирке долгое время работал в театре. Отмечается, что артист сыграл более 5000 раз в самом продолжительном бродвейском мюзикле «Фантастикс».

Риддл дебютировал в кино в 1956 году. Он сыграл в картине Маршалла Брикмена «Саймон». В фильмографии артиста 28 работ. Он принял участие в таких проектах, как «Клан Сопрано», «Маленький Манхэттен», «Бетти», «Адская кухня», «Диана», «Внутри Эми Шумер», «Кровные узы».

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