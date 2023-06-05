Сергей Безруков снимается вместе со студентами в сериале "Плевако"
Народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра и преподаватель Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Сергей Безруков рассказал о работе со студентами из Донбасса. Его цитируют «Известия».
По словам артиста, при поступлении в 2022 году у него было много абитуриентов родом из Донбасса, которым он предложил поступать в филиал ВГИКа в Ростове-на-Дону.
«Там я тоже набрал курс, где большая часть студентов — из Донбасса. Так что у меня два курса. В Ростове-на-Дону 20 ребят и 24 в Москве. Я разрываюсь между двумя городами», — признался он. Безруков отметил, что студенты из Донбасса действительно хотят стать хорошими артистами.
«Очень важно, что им хорошо знакомо чувство сострадания, сопереживания. Эмпатия очень важна, чтобы уметь проникать в образ персонажа, которого ты играешь. Я не буду никого выделять конкретно, потому что они все замечательные», — сказал руководитель курса.
Кроме того, продолжил Безруков, он пригласил своих студентов на съемки в сериале «Плевако», где играет адвоката. «Получается мастер-класс прямо на съемочной площадке. Я даже прошу группу:
«Извините, сейчас мы потратим на репетицию дубля некоторое время. Уж простите. Я же еще и мастер курса». И я с ними репетирую, подсказываю», — поделился он.