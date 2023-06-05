Безруков снимается вместе со студентами в сериале "Плевако"

«Там я тоже набрал курс, где большая часть студентов — из Донбасса. Так что у меня два курса. В Ростове-на-Дону 20 ребят и 24 в Москве. Я разрываюсь между двумя городами», — признался он. Безруков отметил, что студенты из Донбасса действительно хотят стать хорошими артистами.



«Очень важно, что им хорошо знакомо чувство сострадания, сопереживания. Эмпатия очень важна, чтобы уметь проникать в образ персонажа, которого ты играешь. Я не буду никого выделять конкретно, потому что они все замечательные», — сказал руководитель курса.