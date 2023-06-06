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Сын порноактрисы раскрыл отношение к ее работе

Пользователь сети с ником Sammy2003FL, представившийся сыном порноактрисы, заявил, что поддержал ее решение сниматься в кино для взрослых. Свое отношение к работе матери парень раскрыл на Reddit, поучаствовав в сессии вопросов и ответов AMA (Ask Me Anything — «Спроси меня что угодно»).

Сын актрисы фильмов для взрослых раскрыл отношение к ее работе
© Lenta.ru

По словам пользователя, еще до съемок в порно его мать много лет работала в индустрии для взрослых. «Она выступала в стриптиз-клубах Южной Калифорнии, работала в барах, где сотрудницы ходят топлес, и мне всегда казалось это чем-то нормальным», — рассказал он.

Около пяти лет назад матери автора поста предложили сниматься в фильмах для взрослых. Женщина обсудила это с сыном, убедилась, что он не против этого, после чего дала согласие. Парень добавил, что с того момента старался быть максимально понимающим и поддерживать мать, насколько это возможно.

Также пользователь заявил, что посмотрел большую часть порнофильмов, в которых снялась его мать.

Ранее популярная австралийская порноактриса Анджела Уайт рассказала об отношении семьи к ее работе. Она сообщила, что родственники с пониманием относятся к ее карьере в индустрии контента для взрослых.

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