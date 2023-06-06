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В боевике «Операция по спасению 2» с Крисом Хемсвортом сыграл Идрис Эльба

Как оказалось, в боевике «Операция по спасению 2» помимо Криса Хемсворта сыграл ещё один именитый актёр, а именно Идрис Эльба. О его участии стало известно из свежего ролика, посвящённого фильму.

В боевике «Операция по спасению 2» с Хемсвортом сыграл Эльба
© Чемпионат.сom

Судя по всему, Эльба сыграет некоего человека в строгом костюме, который будет напрямую связан с Тайлером Рейком — героем, которого играет Хемсворт. Ранее об участии Идриса известно не было.

Видео доступно на YouTube-канале AGBO Films. Права на видео принадлежат Netflix.

События «Операции по спасению 2» развернутся вокруг нелегального наёмника Тайлера Рейка, которому поручают ещё одно смертельное задание: он должен спасти семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы.

Премьера фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» состоится 16 июня эксклюзивно на Netflix.

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