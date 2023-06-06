Актер Свиридов: «Стал воспринимать зрительскую любовь спокойнее»

Популярный сериал «СашаТаня» отмечает десятилетие: на ТНТ стартовал новый сезон этого проекта. Все эти годы рядом с главными героями был телохранитель по имени Гена, так полюбившийся зрителям. «Вечерняя Москва» пообщалась с исполнителем этой роли Андреем Свиридовым.

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— Андрей, вы профессиональный спортсмен — мастер спорта по баскетболу. Откуда тяга к актерству?

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— Я родился 27 марта, а это — Всемирный день театра. Рос обычным балбесом, непоседой, вечно веселым, озорным. Наверное, эта творческая изюминка была изначально, но получилось так, что на творческую составляющую наложился фактор физических данных. Во втором классе тренер увидел меня на уроках физкультуры и начал бороться за то, чтобы я начал заниматься баскетболом. Творчество в тебе либо есть, либо нет. Во мне были навыки, заложенные богом, и мне удалось их раскрыть, но уже после окончания спортивной карьеры.

— Не обидно играть один тип — охранников и преступников? Есть ли любимая роль?

— Обидно, но что поделаешь! Я понимаю, что роль Казановы мне не сыграть, и принимаю это. Мне хотелось бы сыграть простого русского мужика, соседа каждого из нас — большого, сильного, добродушного. Который подаст руку, поздоровается первым. А еще с моей фактурой мне хотелось бы сыграть человека слабого, со своими проблемами, фобиями. Показать, что всякое бывает в жизни, и не обязательно, что, если человек большой, он и сильный. У каждого в жизни своя трагедия. В киношной сфере это называется «сыграть от противного». А любимая роль — ну конечно, это Гена из «СашиТани».

Его любит вся страна, он никогда не бросит, всегда будет рядом. Кроме того, у меня была интересная роль в сериале «Закрытая школа», я играл монстра, который не говорит, а издает звуки. При всем своем уродстве он был добродушным существом, которое живет с ярлыком монстра. Было интересно перевоплотиться в нечто нечеловеческое.

— А роль если не Гамлета, то князя Мышкина осилили бы?

— Да, конечно. Нет ничего невозможного. В дуэте актера и режиссера круто ломать стереотипы. Гамлета и Мышкина привыкли видеть одними, а их можно показать совсем другими. Тут работает доверие.

— Расскажите о своих последних проектах.

— Мы снимаем новые серии «СашиТани», также к осени выйдет проект «Разрешите обратиться» — мне самому интересно посмотреть, что получилось. Не буду раскрывать все нюансы.

— Любимая многими роль Гены — охранника Сильвестра — подкупает простотой. Вы в жизни похожи на этого персонажа?

— Это Гена похож на меня. Если вспоминать моменты становления Гены, то в первый год съемок «Универа» (сериал, по мотивам которого появился проект «СашаТаня. — «ВМ») Гена был безликим, безэмоциональным, просто роботом-исполнителем. Но потом поменялся режиссер, и я предложил немного «оживить» Гену, но было бы невозможно менять образ, к которому уже привыкли зрители. А потом начались съемки «СашиТани», и я попробовал добавить характеру Гены что-то от Кузи, персонажа Виталия Гогунского из «Универа».

В «СашеТане» Гена более живой, хоть и даже более тупенький. Но он — крутой! И мне приятно, что людям нравится персонаж. Мне с ним тоже повезло, Гена — мое второе имя. И я рад, что ко мне «прилип» именно его образ, а не образ какого-нибудь злобного типа, который несет только разрушение.

— Как изменился Гена за эти годы? А вы сами?

— Наверное, я стал воспринимать зрительскую любовь чуть спокойнее. Все мы устаем, иногда хотим, чтобы нас не трогали. Но я понимаю, что народ просто любит Гену. Иногда, когда я иду усталый, а ко мне подходят, я задаю им вопрос: «А как меня зовут?» И если люди не знают — я улыбаюсь. Мне кажется, что это такой момент уважения: если вы бежите фоткаться, то сначала узнайте, как в жизни зовут «Гену из «СашиТани».

— В этом году сериал «СашаТаня» отмечает десятилетие. Чем для вас ценен этот проект?

— Костяк проекта остался практически неизменным с самого начала, у нас слаженная и проверенная команда. Очень важно, что мы ценим друг друга. Под руководством режиссера мы пробуем импровизации, чтобы добиться максимального эффекта. Подстегиваем партнеров, чтобы сыграть лучше. Еще сериал ценен для меня постоянством. Но мы работаем над «Универом» и «СашейТаней» 17 лет! Я не успел оглянуться за это время — так быстро оно пролетело.

— Вы учились в Университете Джорджа Вашингтона. В чем разница образования США и СССР?

— Я родился в 1975 году, застал советское образование, и эта система была безумно крута. В Америке учиться нужно было хорошо: средний балл у меня был 4+. Наверное, разница образования в том, что там ты должен найти и выразить свое мнение, у нас же — знать факты. Но мне кажется, что советское образование было гораздо круче.

— А если говорить про наш кинематограф: чувствуете ли вы скачок в его развитии?

— Да. Мы испокон веков умели снимать комедии, кино про войну. Даже в космос улетели! Мы начали снимать крутое спортивное кино. Я рад, что я сейчас не в Голливуде, а здесь. Приходя на пробы к режиссерам, я нахожу с ними общий язык, чтобы сыграть правду. И у нас ее можно сыграть, а на Западе уже не всегда.

— Уменьшение количества зарубежных фильмов в кинотеатрах положительно влияет на развитие российского кино? Или отсутствие конкуренции расхолаживает?

— Расслабляет, это бесспорно. Но мы должны дать возможность приходить в профессию молодым людям, которые внесут свою лепту в развитие российского кино.

ДОСЬЕ

Спортсмен и актер Андрей Свиридов родился 27 марта 1975 года в Могилеве. С семи лет занимался баскетболом. Мастер спорта. Переехав в США, окончил актерскую школу в Лос-Анджелесе, снимался в рекламах и клипах известных исполнителей. В России обрел популярность после роли Геннадия Виноградова в сериалах «Универ» и «СашаТаня».

Снимался в клипах мировых звезд

В начале своей карьеры снялся в клипах певцов Энрике Иглесиаса и Робби Уильямса. Эти артисты ему всегда импонировали. В Энрике он впервые в жизни увидел профессионализм. Андрей рассказал, что был удивлен, как тот после команды «Мотор!» в секунду превращается в мировой секс-символ: меняются взгляд, походка, энергия. Робби Уильямса он уважает как артиста и даже подружился с ним.

Баскетболист

В этом спорте Андрей добился результатов: чемпион Европы среди молодежных команд — 1994 год, чемпион Белоруссии — сезон-1993/1994, серебряный призер чемпионата Белоруссии сезона-1992/1993, бронзовый призер чемпионата Белоруссии сезона-1997/1998. В 1997 году попал в драфт (проект) североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Это ежегодная процедура выбора 30-ю клубами НБА новых баскетболистов, которые хотят вступить в лигу.

Возвращение из Америки

В Россию Андрей вернулся из США после приглашения актера Андрея Краско. Здесь он продолжил кинокарьеру — играл охранников и бандитов.

Еще и хоккей

Последние несколько лет актер театра и кино интересуется хоккеем. Его часто можно видеть на играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в качестве болельщика. Еще Андрей Свиридов занимается боксом и принимает участие в мероприятиях, популяризирующих спорт среди детей.

Телохранитель голливудских артистов