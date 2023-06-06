Лагута: «Когда пригласили в проект о Ванге, я попала в аварию»

В личной жизни у нее все сложилось — прекрасный брак, четверо детей. А вот в работе все еще впереди.

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Несмотря на то что в активе у Елены около полусотни ролей, она далека от мысли, что карьера удалась...

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- Елена, вы снимались в сериале «Анна-детективъ». И, кажется, это прям ваше: костюмы XIX века, длинные платья, декорации...

- О да! Погрузилась в «свое» время. (Улыбается.) Там были и декорации очень красивые, и костюмы шились по старинным лекалам...

- Практически покатались на машине времени в проекте, связанном с мистикой...

- Вся мистика выпала на долю Саши Никифоровой (исполнительница главной роли. - Ред.). А мне была отведена роль убийцы. Кстати, это не единственный такой мой опыт. Недавно показывали сериал «По законам военного времени», где мою героиню Маргариту ссылают в конц­лагерь и у нее в пути умирает ребенок. Потом она возвращается, начинает искать, кто на нее написал донос, находит и убивает этого человека. А что касается «Анны...», то там мой муж-ученый изобрел вакцину против чумы, но так получилось, что он заразился, а вакцина пропала. Ну и мне ничего не оставалось, кроме как по его же просьбе его убить, а заодно и любовницу, чтобы чума не пошла дальше. (Улыбается.)

- Если насчет мистики, серьезнее прикоснуться к ней не хотелось бы?

- Меня приглашали в проект о Ванге. И в момент, когда должна была ответить режиссеру, я попала в лобовую аварию. Машина - всмятку, я не пострадала, но от роли отказалась. Возможно, это было просто совпадение, а возможно, предупреждение не ходить в тему мистики... Мистическое очень интересно, но лучше туда не погружаться, мне так кажется. Конечно, интересно играть исторические неординарные личности, особенно если ты с ними внешне совпадаешь. Но насколько это может аукнуться, никто никогда не знает... Хотя я в целом фаталист: что тебе предрешено, то и будет. Но стараешься по возможности себя уберечь, особенно ради детей...

- Елена, у вас четверо детей. Вы строгая мама?

- Строгая. Но стараюсь быть справедливой и не давить. В какой-то момент у дочери и сына были очень тяжелые отношения. Я начала слушать психологов, хотя этим не увлекаюсь, но надо было что-то понять для себя. И услышала хорошую фразу: дети - люди, вырванные из толпы. Вы берете одного, берете другого и говорите: вот вы брат и сестра и должны жить вместе. А у них разные характеры, разные увлечения, взгляды, исходные данные... Мне очень хочется, чтобы у них были теплые отношения друг с другом, когда они вырастут, но... Ох, тяжело это все! (Улыбается.)

- Две девочки и два мальчика - они похожи между собой?

- Только в том, что все занимаются спортом. Олеся - волейболом. Она очень сострадательная: бросается на помощь незнакомой бабушке, подбирает животных... А вот Аксинья - ей девять лет - никого спасать не будет. Такое ощущение, что она проживает 105-ю жизнь: очень мудрая, практичная, самоорганизация потрясающая! Она хорошо учится и не ляжет спать, пока не сделает все уроки, даже после вечерней тренировки, она занимается художественной гимнастикой. Платон - ему семь лет - очень добрый: готов каждую собаку лечить, хотя серьезно занимается хоккеем, и мужской характер уже видно. А Мирон - ему пять - нежный, но не любит животных, брезгливо относится, если собака на кровать ляжет. Он, кстати, фигурист...

- А ваши дети снимались в кино?

- Олеся вместе со мной снималась в «Кровинушке». Потом ей предлагали роли, один проект был очень серьезный, но время съемок у нее совпадало со сборами. Аксинья уже несколько лет работает в модельном агентстве. Сейчас у нее много предложений, она - лицо нескольких детских фирм. Но ей все это неинтересно, она не смотрит свои фото, у нее чисто меркантильный интерес: она получает приличные гонорары.

- И как ими распоряжается?

- Как ее агент, я часть оставляю себе, а часть она откладывает на что-то. У них бывают интересные съемки с прической и декорациями, игровые сцены... Уговариваю: посмотри фотографии, запомни, какой ракурс у тебя хороший...

- Это вы с точки зрения своей профессии говорите, а ей оно и не нужно?