Пересильд заявила, что ей не хватает чудес после возвращения из космоса

Актриса Юлия Пересильд опубликовала ролик в соцсети, как моет голову в невесомости.
Пересильд отметила, что скучает по подобному опыту после возвращения из космоса.
«Смотрю на видео и думаю о том, что очень хочется также поиграться с водой. Этих чудес мне немного не хватает здесь», — поделилась артистка.
Пересильд сыграла главную роль в фильме Клима Шипенко «Вызов». Лента является первой художественный картиной, снятой на борту Международной космической станции (МКС). Актриса побывала в космосе вместе с режиссером проекта. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.
По сюжету «Вызова» хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В ролях — Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Александр Балуев.
Ранее певица Полина Гагарина призналась, что гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст предлагал ей пройти кастинг на фильм «Вызов» и полететь в космос.