Стало известно, кого Соколовский сыграет в ремейке "Постучись в мою дверь"
Певец, автор-исполнитель, продюсер, танцор, актер и телеведущий Влад Соколовский рассказал о персонаже, которого ему предстоит сыграть в российской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Ранее в Сети появился информация, что именно Соколовскому досталась главная роль в самом ожидаемом проекте года, именно он сыграет "русского Серкана Болата". На фоне этих слухов сам актер решил подробнее рассказать о своем персонаже.
"Я пробовался на две роли: главного героя и его лучшего друга Олега. Внутренне я и сам чувствовал, что мне больше по душе персонаж Олега. Этот герой мне сразу откликнулся. Он мне понятен, ведь сарказм и юмор в целом мне очень присущи. И в сериале это как раз зона ответственности моего героя. Мне нравятся персонажи, которые разбавляют общую волну, и Олег именно такой", - рассказывает Влад.
По словам Соколовского, его версия роли будет сильно отличаться от турецкого варианта, и от этого все только выиграют. То же самое касается и сериала в целом - российская версия, как обещают, будет существенно отличаться от оригинала.
"В России и Турции совершенно разный менталитет. Нашу версию имеет смысл смотреть, потому что по сути это совершенно другие герои, другая эстетика, более понятный юмор и трактовка человеческих взаимоотношений. Это как сравнить китайские пельмени с нашими сибирскими! И то, и то вкусно, но совершенно по-разному. Так что мы постараемся сделать вкуснее!" - говорит Соколовский.
Ранее стало известно, что Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, а Максим Белбородов исполнит роль антагониста. Также к проекту присоединился Лео Канделаки, однако его роль создатели сериала пока не называют. До сих пор остается загадкой, кто воплотит на экране российские версии Серкана Болата и Эды.
Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ и на платформах онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko.