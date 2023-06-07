Стало известно, кого Соколовский сыграет в ремейке "Постучись в мою дверь"

"Я пробовался на две роли: главного героя и его лучшего друга Олега. Внутренне я и сам чувствовал, что мне больше по душе персонаж Олега. Этот герой мне сразу откликнулся. Он мне понятен, ведь сарказм и юмор в целом мне очень присущи. И в сериале это как раз зона ответственности моего героя. Мне нравятся персонажи, которые разбавляют общую волну, и Олег именно такой", - рассказывает Влад.