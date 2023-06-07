Алферова рассказала о конфликтах с Захаровым

Ирина Алферова рассказала о конфликтах с Марком Захаровым
Актриса Ирина Алферова рассказала о конфликтах с бывшим художественным руководителем "Ленкома" Марком Захаровым во время службы в театре. Об этом сообщает издание "СтарХит".
Алферова заявила, что Захаров ее не очень любил. По словам актрисы, режиссер несколько раз ей высказывал свои претензии, когда она отказывалась от роли.
"Помню, (Захаров) спрашивает: "Вы что, считаете, что вы звезда?" А у меня на тот момент уже "Хождение по мукам", "Три мушкетера" …. Но я и сейчас себя не считаю звездой. А тогда вообще была все время в работе, максимум, что нужно - накормить, напоить. Но он вот советовал, вести себя скромнее", - рассказала актриса.
Алферова вспомнила, как в один из дней попросила Захарова заменить ее на гастролях в Санкт-Петербурге, так как она снималась в картине "С любимыми не расставайтесь" в Сочи. Актриса отметила, что ее роль в спектакле была без слов. Однако художественный руководитель ее не отпустил.
По словам артистки, Захаров заявил, что ей будет полезно "походить в массовочке".
"А гастроли театров раньше были длинные, мы месяц провели в Ленинграде - и каждую ночь я вылетала в Сочи и возвращалась обратно, играла эту комсомолку молчаливую", - отметила актриса.
Ирина Алферова известна по роли Констанции в телефильме "Д'Артаньян и три мушкетера". Она также снялась в картинах - "Ночные забавы", "С любимыми не расставайтесь", "Княжна Мери", "Хождение по мукам", "Герой нашего времени", "Василий Буслаев".
Марка Захарова не стало 28 сентября 2019 года.С 1973 по 2019 год он был художественным руководителем и главным режиссером театра "Ленком".