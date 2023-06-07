Алферова рассказала о конфликтах с Захаровым

Актриса Ирина Алферова рассказала о конфликтах с бывшим художественным руководителем "Ленкома" Марком Захаровым во время службы в театре. Об этом сообщает издание "СтарХит".

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Алферова заявила, что Захаров ее не очень любил. По словам актрисы, режиссер несколько раз ей высказывал свои претензии, когда она отказывалась от роли.

"Помню, (Захаров) спрашивает: "Вы что, считаете, что вы звезда?" А у меня на тот момент уже "Хождение по мукам", "Три мушкетера" …. Но я и сейчас себя не считаю звездой. А тогда вообще была все время в работе, максимум, что нужно - накормить, напоить. Но он вот советовал, вести себя скромнее", - рассказала актриса.

Алферова вспомнила, как в один из дней попросила Захарова заменить ее на гастролях в Санкт-Петербурге, так как она снималась в картине "С любимыми не расставайтесь" в Сочи. Актриса отметила, что ее роль в спектакле была без слов. Однако художественный руководитель ее не отпустил.

По словам артистки, Захаров заявил, что ей будет полезно "походить в массовочке".

"А гастроли театров раньше были длинные, мы месяц провели в Ленинграде - и каждую ночь я вылетала в Сочи и возвращалась обратно, играла эту комсомолку молчаливую", - отметила актриса.

Ирина Алферова известна по роли Констанции в телефильме "Д'Артаньян и три мушкетера". Она также снялась в картинах - "Ночные забавы", "С любимыми не расставайтесь", "Княжна Мери", "Хождение по мукам", "Герой нашего времени", "Василий Буслаев".