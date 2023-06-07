25 мая в онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера сериала «Фубар» — первого телевизионного проекта Арнольда Шварценеггера. Спустя полторы недели онлайн-кинотеатр выпустил юмористический ролик, в котором знаменитый актёр разыгрывает своих коллег по шоу на различных медиамероприятиях.

Так, Шварценеггер перевоплотился в человека-дерево, внезапно ворвался на фотосессию и испугал свою коллегу прямо во время записи интервью. Конечно же, шутки актёра все восприняли с юмором — бывшего губернатора Калифорнии, кажется, любят абсолютно все.