$81.46+0.2187.17+0.21

Daily Mail: актер Депп гордится ролью дочери в сериале "Кумир", несмотря на обилие эротики

Актер Джонни Депп гордится ролью своей дочери Лили-Роуз в скандальном сериале «Кумир» с певцом The Weeknd в главной роли. Об этом рассказал близкий к окружению актера источник в беседе с Daily Mail.

Daily Mail: Депп гордится ролью дочери в сериале "Кумир"
© Газета.Ru

Инсайдер заверил, что звезду «Пиратов Карибского моря» не смущает обилие эротических сцен в сериале автора «Эйфории» Сэма Левинсона. По словам источника, Депп счастлив, что его дочь сама строит карьеру в кино, не опираясь на имя знаменитого отца.

После премьеры драматического сериала на Каннском кинофестивале кинокритики поставили «Кумиру» всего 9 баллов из 100 на агрегаторе кинорейтинга Rotten Tomatoes. На Metacritic же лента получила всего 27 баллов из 100. Рецензенты указали, что сериал, по их мнению, содержит в себе массу «переработанных идей». Многие при этом отметили, что сериал им больше напоминает смесь из пыток и порно, чем художественное произведение.

При этом сама Лили-Роуз Депп считает своего персонажа Джослин «настоящей исполнительницей», из-за чего сексуальность проникает не только в профессиональную, но и в остальные сферы ее жизни.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители