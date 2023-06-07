Daily Mail: Депп гордится ролью дочери в сериале "Кумир"

Актер Джонни Депп гордится ролью своей дочери Лили-Роуз в скандальном сериале «Кумир» с певцом The Weeknd в главной роли. Об этом рассказал близкий к окружению актера источник в беседе с Daily Mail.

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Инсайдер заверил, что звезду «Пиратов Карибского моря» не смущает обилие эротических сцен в сериале автора «Эйфории» Сэма Левинсона. По словам источника, Депп счастлив, что его дочь сама строит карьеру в кино, не опираясь на имя знаменитого отца.

После премьеры драматического сериала на Каннском кинофестивале кинокритики поставили «Кумиру» всего 9 баллов из 100 на агрегаторе кинорейтинга Rotten Tomatoes. На Metacritic же лента получила всего 27 баллов из 100. Рецензенты указали, что сериал, по их мнению, содержит в себе массу «переработанных идей». Многие при этом отметили, что сериал им больше напоминает смесь из пыток и порно, чем художественное произведение.