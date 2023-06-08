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Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж не смотрел «Дом дракона»

Актёр Питер Динклэйдж, известный по роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов», рассказал, что ещё не смотрел «Дом дракона». В ближайшее время актёр не планирует знакомиться с шоу.

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж не смотрел «Дом дракона»
© Чемпионат.com

Как пояснил Динклэйдж, это не связано с тем, что сериал якобы плохой. Актёр просто хочет ещё немного отдохнуть от вселенной, в которой он снимался в течение восьми сезонов.

Я просто снимался в «Игре престолов» очень долгое время. Я намерен посмотреть «Дом дракона», определённо. Я слышал, что он действительно очень хорош.

Ранее подобное говорили и другие звёзды «Игры престолов». Николай Костер-Вальдау, например, тоже не смотрел приквел, но пока и не планирует это делать. Нечто похожее говорила и Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен.

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