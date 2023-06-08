Гослинг ответил хейтерам, что он еще не слишком старый для роли Кена

Совсем скоро состоится премьера «Барби», фильма, в котором актёру неожиданно досталась главная роль. Поклонники куклы часто писали в Сети, что Райан слишком стар для Кена. В интервью Гослинг ответил тем, кто недоволен, что выбрали его.

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Так, актёр сказал, что не расстроен из-за такого мнения фанатов. По его словам, он не единственный мужской персонаж в фильме и зрители смогут выбрать того, кто им нравится больше. Его целью было рассказать историю персонажа, а не влюблять в себя зрителей.

По сюжету герой Гослинга работает на пляже, и в кадре он часто появляется в очень открытой одежде. Поэтому без спортивной подготовки не обошлось.

Партнёр Райана по фильму Симу Лю в интервью для телеканала Entertainment Tonight рассказывал про подготовку актёров. По его словам, Гослинг – настоящий фанат тренировок: во время съёмок он занимался и до, и после работы. Ещё Лю сказал, что у его партнёра была очень жёсткая диета во время съёмок. Он не допускал никаких нарушений в питании.