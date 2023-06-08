Актриса Джоди Комер начала задыхаться прямо во время спектакля в Нью-Йорке

Актриса Джоди Комер начала задыхаться из-за смога прямо во время спектакля в Нью-Йорке
В Нью-Йорке актриса Джоди Комер во время спектакля едва не задохнулась. Работать дальше на сцене девушка не смогла, сообщает ФАН.
Утренний показ спектакля «На первый взгляд» прервали примерно через десять минут после начала, так как у актрисы Джоди Комер появились сложности с дыханием из-за смога от лесных пожаров.
На ее замену вышла ее дублер Дани Арлингтон, после чего показ постановки начали заново.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал граждан оставаться дома из-за накрывшего города смога.
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