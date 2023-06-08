Актриса Джоди Комер начала задыхаться прямо во время спектакля в Нью-Йорке

В Нью-Йорке актриса Джоди Комер во время спектакля едва не задохнулась. Работать дальше на сцене девушка не смогла, сообщает ФАН.

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Утренний показ спектакля «На первый взгляд» прервали примерно через десять минут после начала, так как у актрисы Джоди Комер появились сложности с дыханием из-за смога от лесных пожаров.

На ее замену вышла ее дублер Дани Арлингтон, после чего показ постановки начали заново.