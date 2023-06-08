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Юморист и актер Пэт Купер скончался на 94-м году жизни

Актер и юморист Пэт Купер скончался у себя дома в Лас-Вегасе на 94-м году жизни. Об этом сообщает Fox News Digital.

Актер Пэт Купер скончался на 94-м году жизни
© Газета.Ru

«Никто так не сжигал за собой мосты, как Пэт Купер. Мне приходилось тушить много пожаров», — шутит после смерти Купера его соавтор и продюсер Стив Гаррин.

Он также назвал артиста честным, ответственным и готовым помочь многим.

Первый успех к Пэту Куперу пришел после выступлений на разогреве у певца Фрэнка Синатры в казино Sands в Лас-Вегасе. Купер выступал с юмористическими шоу, снялся в комедии 1999 года «Анализируй это» с Робертом Де Ниро, Билли Кристалом и Лизой Кудроу, сериалах «Закон Лос-Анджелеса», «Ангелы Чарли», «Сайнфелд» и др.

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