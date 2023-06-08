Актер Эллиот Пейдж признался в тайном романе с коллегой

Актер Эллиот Пейдж признался, что около двух лет у него был тайный роман. Его слова цитирует Page Six.

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По словам Пейджа, он два года встречался с актрисой, с которой снимался в одном кинопроекте. Он вспомнил о первой встрече с избранницей.

«Она была сияющей — ее платье, ее улыбка, то, как она откинула волосы. Мы обсуждали книги, активизм, наше коллективное сознание и природу», — поделился актер.

Пейдж признался, что о его отношениях практически никто не знал. По словам актера, он скрывал свой роман даже от ближайшего окружения.

«Я был другом, который приехал на Рождество. Мы никогда не прикасались друг к другу на улице. Она была в моем телефоне под именем Райан», — отметил он.

Имени коллеги, с которой у актера был роман, он не назвал. После двух лет отношений знаменитости расстались, и вскоре экс-избранница Пейджа пришла на общую вечеринку с новым кавалером. Артист признался, что она вела себя с новым мужчиной по-другому, что «разбило ему сердце».