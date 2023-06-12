Актеры, которые не скрывают пластику

Актерам важно всегда выглядеть идеально, ведь они действительно торгуют лицом. Довольно часто случались истории, когда актер стесняется своего внешнего вида или ему отказывают в роли из-за внешности. С возрастом некоторые деятели шоу-бизнеса теряют работу вместе со своей привлекательностью.

Поэтому многие из них идут на решительные меры, а именно — пластические операции. Кто-то скрывает факт обращения к хирургу, а кто-то открыто говорит о том, что исправил в себе недостатки. О тех актерах, которые не скрывают пластику, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Николь Кидман

Актриса действительно выглядит моложе своих лет и всегда говорила о том, что “сохранить лицо” ей помогает здоровый образ жизни. Она не курит, не пьет алкоголь, регулярно практикует йогу и сбалансировано питается. Однако в 2011 году она призналась, что вколола себе ботокс и сделала контурную пластику лица. По словам актрисы, здоровый образ жизни действительно помогает ей чувствовать себя лучше, но все это “не имеет значения” для внешности. Поэтому для того, чтобы продлить молодость, ей пришлось прибегнуть к помощи пластического хирурга.

Кортни Кокс

В одном из интервью звезда “Друзей” намекнула на то, что ее внешность — результат хирургического вмешательства. Как отметила Кокс, она совершала со своим лицом те вещи, о которых потом жалела. Предполагается, что она обращалась к пластическому хирургу для инъекций ботокса. К счастью, по словам актрисы, все это довольно быстро рассосалось и больше экспериментов с внешностью она проводить не собирается.

“Если вы хотите выглядеть свежее, то избавьтесь от 1-2 глубоких морщин, но не нужно перекраивать себя полностью. Вы будете чувствовать себя лучше после похода к косметологу. Нужно всегда оставаться собой”

Кейли Куоко