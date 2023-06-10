$82.64+0.5589.01+0.97

Как Евгений Стычкин не хотел играть в театре и стал режиссером

Евгений Стычкин появился на свет 10 июня 1974 года в Москве в семье переводчика и примы Большого театра. От отца он унаследовал способность к языкам (хотя в английской спецшколе учился и не очень хорошо), а от матери — артистические способности.

Как Евгений Стычкин не хотел играть в театре и стал режиссером
© РИА Новости

Поступив во ВГИК на курс Армена Джигарханяна и Альберта Филозова, Евгений практически сразу получил свою первую роль в кино.

Видео дня

Дебютировал на экране Стычкин в фильме Александра Сорокина «Пчелка», где ему досталась сразу одна из главных ролей.

Кадр из фильма "Пчелка"

Буквально сразу карьера начинающего актера начала набирать обороты: режиссеры отмечали его безусловный талант. Стоит отметить, что Евгений не почивал на лаврах, а упорно трудился: отрабатывал сценическую речь, учился каскадерским трюкам и другим премудростям, которые могли пригодиться в кино.

Кстати, по признанию самого Стычкина, в театр он попасть не стремился, более привлекал его мир кино. Но за компанию с друзьями он пришел на пробы в театр «Школа современной пьесы», куда его, разумеется, приняли. За все время работы Евгений успел поработать со многими театрами: участвовал в постановках Театра Луны, выходил на сцену Театра имени Моссовета и театра имени Вахтангова, играл в спектаклях Комического театра Квартет И, театра на Малой Бронной, Театра наций и других.

Продолжая много сниматься в кино, Стычкин пробовал себя и в других ипостасях: снимался в рекламе, а также успел успешно поработать ведущим. На телевидении Евгений вел такие программы как «Поймай меня», «Мультазбука», «Соник-супрежик».

Но главным в его жизни всегда было, конечно, кино.

В фильмографии актера более 130 работ в кино и десяток фильмов, в которых Стычкин принял участие в качестве актера дубляжа.

Среди последних наиболее заметных ролей Евгения Стычкина — журналист Игорь Карахан в сериале «Нулевой пациент», премьер-министр Дмитрий Орлов в современном прочтении Бориса Акунина телепроекте «Фандорин. Азазель» и городовой Рудников в фильме «Хитровка. Знак четырех».

Кадр из сериала "Нулевой пациент"

Не так давно Стычкин решил примерить на себя еще одну новую роль — режиссера. В 2021 году состоялся дебют Евгения на этом поприще: на экраны вышел многосерийный фильм «Контакт» о непростых отношениях отца и дочери.

Стычкин о семье: «Мне кажется, я так себе папаша»

Второй (и на сегодняшний день последней) режиссерской работой Евгения Стычкина стал сериал «Нулевой пациент» о вспышке ВИЧ-инфекции в Элисте в 1988 году, который Стычкин снимал вместе с Сергеем Трофимовым. Но если в «Контакте» Стычкин остался за кадром, то в «Нулевом пациенте» параллельно с постановкой сериала исполнил и одну из главных ролей.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители