Как Евгений Стычкин не хотел играть в театре и стал режиссером

Евгений Стычкин появился на свет 10 июня 1974 года в Москве в семье переводчика и примы Большого театра. От отца он унаследовал способность к языкам (хотя в английской спецшколе учился и не очень хорошо), а от матери — артистические способности.

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Поступив во ВГИК на курс Армена Джигарханяна и Альберта Филозова, Евгений практически сразу получил свою первую роль в кино.

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Дебютировал на экране Стычкин в фильме Александра Сорокина «Пчелка», где ему досталась сразу одна из главных ролей.

Кадр из фильма "Пчелка"

Буквально сразу карьера начинающего актера начала набирать обороты: режиссеры отмечали его безусловный талант. Стоит отметить, что Евгений не почивал на лаврах, а упорно трудился: отрабатывал сценическую речь, учился каскадерским трюкам и другим премудростям, которые могли пригодиться в кино.

Кстати, по признанию самого Стычкина, в театр он попасть не стремился, более привлекал его мир кино. Но за компанию с друзьями он пришел на пробы в театр «Школа современной пьесы», куда его, разумеется, приняли. За все время работы Евгений успел поработать со многими театрами: участвовал в постановках Театра Луны, выходил на сцену Театра имени Моссовета и театра имени Вахтангова, играл в спектаклях Комического театра Квартет И, театра на Малой Бронной, Театра наций и других.

Продолжая много сниматься в кино, Стычкин пробовал себя и в других ипостасях: снимался в рекламе, а также успел успешно поработать ведущим. На телевидении Евгений вел такие программы как «Поймай меня», «Мультазбука», «Соник-супрежик».

Но главным в его жизни всегда было, конечно, кино.

В фильмографии актера более 130 работ в кино и десяток фильмов, в которых Стычкин принял участие в качестве актера дубляжа.

Среди последних наиболее заметных ролей Евгения Стычкина — журналист Игорь Карахан в сериале «Нулевой пациент», премьер-министр Дмитрий Орлов в современном прочтении Бориса Акунина телепроекте «Фандорин. Азазель» и городовой Рудников в фильме «Хитровка. Знак четырех».

Кадр из сериала "Нулевой пациент"

Не так давно Стычкин решил примерить на себя еще одну новую роль — режиссера. В 2021 году состоялся дебют Евгения на этом поприще: на экраны вышел многосерийный фильм «Контакт» о непростых отношениях отца и дочери.