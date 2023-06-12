Как Алиса Гребенщикова прославилась без помощи отца

Алиса Гребенщикова известна не только благодаря громкой фамилии, которая досталась ей от отца — известного музыканта. Она стала актрисой и добилась славы самостоятельно, сыграв во множестве фильмов и сериалов.

© Кадр из фильма «Вечер шутов, или Серьезно с приветом»

«Рамблер» рассказывает, как Алиса Гребенщикова попала в актерский мир.

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Несмотря на то, что отец Алисы является известным рок-музыкантом, она не испытывала большой интерес к этой сфере. Для себя Алиса Гребенщикова выбрала другой путь.

После школы Алиса поступила на драматический факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Однако это произошло не с первой попытки. Выступление Гребенщиковой с трагическим отрывком из «Евгения Онегина» комиссия не оценила. Преподаватели посоветовали девушке заменить этот монолог на что-то более юмористическое, и Алиса предстала перед ними в образе рыжей девочки из повести «Пеппи Длинныйчулок». Тогда Алису Гребенщикову и зачислили в академию.

Впервые в кино Алиса снялась еще в студенчестве. Это был фильм «Американка», в котором девушка сыграла роль Динки Огурцовой. Молодые актеры работали практически бесплатно. При этом сама Гребенщикова называла режиссера «Американки» Дмитрия Месхиева своим крестным режиссером, а съемки в этом фильме — серьезной школой.

Одно время Алиса выступала на сцене МХАТа, однако ушла оттуда, потому что начала сниматься в сериале «FM и ребята» в одной из главных ролей. По словам Гребенщиковой, ей было сложно совмещать театр и кино, поэтому она выбрала то, что интересовало ее больше.

В 2004 году актриса получила роль Рыжей в проекте Павла Чухрая «Водитель для Веры». Изначально Гребенщикова должна была появиться в сериале лишь эпизодически, но ее игра настолько понравилась режиссеру, что он увеличил ее экранное время.

Кадр из фильма «Человек в футляре, человек в пальто и человек во фраке»

Кроме того, Гребенщикова обожает свои роли в авторском некоммерческом кино. Когда режиссер Элина Суни увидела актрису в образе Рыжей, то специально адаптировала под нее сценарий своей артхаусной комедии «Человек в футляре, человек в пальто и человек во фраке». В итоге за эту работу Гребенщикова выиграла приз имени Фаины Раневской «Лучшая женская роль» на кинофестивале «Улыбнись, Россия!».