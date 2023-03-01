Лучшие фильмы-мелодрамы в 2023 году

Накал страстей и буря эмоций – вот за что любят этот жанр в мировом кинематографе. Чтобы испытать всю гамму чувств, стоит выбирать лучшие мелодрамы.

Фото: Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба" Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"

В подборке «Рамблера» – самые интересные фильмы, которые однозначно стоит посмотреть, если вы любите переживать, страдать, плакать, негодовать и смеяться вместе с героями.

Видео дня

Снег, сестра и росомаха

Страна: Россия

Режиссер: Роман Михайлов

Кадр из фильма "Снег, сестра и росомаха"

Иногда достаточно случайной ошибки, чтобы закрутилась любовь. Девушка ошибается, когда набирает номер, и влюбляется в голос. Казалось бы, что может быть общего между проповедницей в тайной религиозной общине и полицейским, который занимается поиском наркоторговцев? Конечно же, любовь!

Непослушная

Страна: Россия

Режиссер: Дмитрий Суворов

Кадр из фильма "Непослушная"

Студентка и будущий эколог в исполнении Анастасии Резник, не стесняясь в выражениях, раскритиковала проект будущей застройки на месте старого лесопарка, который решил представить в университете глава строительной корпорации в исполнении Александра Петрова. Эмоциональная Эля зацепила могущественного Матвея, и он решил ее переубедить своими, весьма пикантными методами.

Моя пиратская свадьба

Страна: США

Режиссер: Джейсон Мур

Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"

Джей Ло в очередной раз доказывает, что выйти замуж никогда не поздно. Правда нужно быть готовым ко всему, ведь даже идеально спланированная свадьба может превратиться в захват заложников, если в гости заявятся пираты.

Знакомство родителей

Страна: США

Режиссер: Майкл Джейкобс

Кадр из фильма "Знакомство родителей"

Сольфасоль

Страна: Россия

Режиссер: Евгения Куль

Кадр из фильма "Сольфасоль"

Премьера фильма запланирована на 8 марта 2023 года. Трогательная история о том, как пленочный фотоаппарат и дисковый телефон повлияли на судьбы детей, ставших взрослыми, и даже их внуков. Смотреть всем, кому хочется тепла прямо сейчас.

Четыре четверти

Страна: Россия

Режиссер: Евгения Тирдатова

Кадр из фильма "Четыре четверти"

В комнату Маши, которая переехала из Питера в Москву, каким-то образом попадает незнакомый мальчик, оказавшийся ее новым одноклассником. Дети начинают дружить и вдруг понимают, что влюбились. Но родители и друзья чувств не оценили. И тут началось. Фильм пока не вышел, но премьера будет в этом году.

Самая большая луна

Страна: Россия

Режиссер: Алексей Попогребский

Кадр из фильма "Самая большая луна"

В основе сюжета история о сверхлюдях – эмерах, которые могут управлять эмоциями обычных людей, а сами при этом не чувствуют боли и не умеют любить. Однако их счастью грозит конец, спасти их может только избранная. Так, эмер-полукровка Денис встречает не способную любить Катю, и вместе они ищут спасение. Фильм выходит в прокат 16 ноября 2023 года.

Солнце мое

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Шарлотта Уэллс

Кадр из фильма "Солнце мое"