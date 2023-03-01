Лучшие фильмы-мелодрамы в 2023 году

Накал страстей и буря эмоций – вот за что любят этот жанр в мировом кинематографе. Чтобы испытать всю гамму чувств, стоит выбирать лучшие мелодрамы.
В подборке «Рамблера» – самые интересные фильмы, которые однозначно стоит посмотреть, если вы любите переживать, страдать, плакать, негодовать и смеяться вместе с героями.
Иногда достаточно случайной ошибки, чтобы закрутилась любовь. Девушка ошибается, когда набирает номер, и влюбляется в голос. Казалось бы, что может быть общего между проповедницей в тайной религиозной общине и полицейским, который занимается поиском наркоторговцев? Конечно же, любовь!
Студентка и будущий эколог в исполнении Анастасии Резник, не стесняясь в выражениях, раскритиковала проект будущей застройки на месте старого лесопарка, который решил представить в университете глава строительной корпорации в исполнении Александра Петрова. Эмоциональная Эля зацепила могущественного Матвея, и он решил ее переубедить своими, весьма пикантными методами.
Джей Ло в очередной раз доказывает, что выйти замуж никогда не поздно. Правда нужно быть готовым ко всему, ведь даже идеально спланированная свадьба может превратиться в захват заложников, если в гости заявятся пираты.
Влюбленные решили, что пора переходить на новый этап отношений и планировать свадьбу. И первый их шаг – это знакомство родителей. И тут выясняется, что родители не только знакомы, но вынуждены кое-что скрывать, причем не только друг от друга, но и от собственных детей. В главных ролях: Люк Брейси, Эмма Робертс, Дайан Китон, Ричард Гир, Уильям Х. Мэйси и Сьюзен Сарандон.
Премьера фильма запланирована на 8 марта 2023 года. Трогательная история о том, как пленочный фотоаппарат и дисковый телефон повлияли на судьбы детей, ставших взрослыми, и даже их внуков. Смотреть всем, кому хочется тепла прямо сейчас.
В комнату Маши, которая переехала из Питера в Москву, каким-то образом попадает незнакомый мальчик, оказавшийся ее новым одноклассником. Дети начинают дружить и вдруг понимают, что влюбились. Но родители и друзья чувств не оценили. И тут началось. Фильм пока не вышел, но премьера будет в этом году.
В основе сюжета история о сверхлюдях – эмерах, которые могут управлять эмоциями обычных людей, а сами при этом не чувствуют боли и не умеют любить. Однако их счастью грозит конец, спасти их может только избранная. Так, эмер-полукровка Денис встречает не способную любить Катю, и вместе они ищут спасение. Фильм выходит в прокат 16 ноября 2023 года.
Этот фильм стал одним из самых заметных на Каннском фестивале и произвел впечатление на кинокритиков и зрителей. В России его премьера ожидается 4 мая 2023 года. Софи вспоминает, как она, будучи 13-летней девочкой, провела каникулы на море вместе с отцом. Это история о взрослении, о трудном возрасте, первой любви и сложном пути к счастью.