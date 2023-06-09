Актриса Анна Банщикова рассказала о самых экстремальных съемках в жизни
Актриса Анна Банщикова рассказала в беседе с teleprogramma.pro о своих самых сложных и экстремальных съемках в жизни.
Банщикова вспомнила, как во время съемок фильма «Охота на пиранью» ей пришлось прыгать в воду с вертолета. Она отметила, что находилась в шести метрах от поверхности. По словам артистки, перед ней прыгал коллега Сергей Гармаш. Актер очень глубоко ушел под воду и долго не выныривал.
«Следующей должна была прыгать я, а уже деваться некуда. Под водой — каскадеры, заряжены камеры. И я невольно подумала: «Похоже, мне пришел конец». Но взяла и прыгнула, хотя это было очень страшно. Так что в актерской профессии есть вещи, когда нужно все бросить и прыгнуть, что-то преодолеть», — поделилась актриса.
Банщикова также рассказала, что во время съемок должна была лечь в ледяную реку и не шевелиться. Артистка уточнила, что не умеет нырять и даже держаться под водой.
«Помню, Владимир Машков, сыгравший главную роль в этом фильме, сказал мне: «Аня, задержи дыхание, ляг, как в клипе у Кайли Миноуг». Это был ужас. И каким-то образом я это сделала, но раз надо значит надо», — объяснила звезда.
Банщикова уверена, что в актерской профессии необходимо быть бойцом и иметь сильный внутренний стрежень.