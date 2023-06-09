Анна Банщикова рассказала о самых экстремальных съемках в жизни

«Следующей должна была прыгать я, а уже деваться некуда. Под водой — каскадеры, заряжены камеры. И я невольно подумала: «Похоже, мне пришел конец». Но взяла и прыгнула, хотя это было очень страшно. Так что в актерской профессии есть вещи, когда нужно все бросить и прыгнуть, что-то преодолеть», — поделилась актриса.