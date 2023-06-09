Александра Урсуляк рассказала о плюсах и минусах актерской династии
Артистка Александра Урсуляк рассказала в беседе с изданием Hello!, мешает ли принадлежность к актерской династии в профессии.
Урсуляк призналась, что актерская династия может мешать только самому себе изнутри. По словам артистки, человек может подозревать, что его оценивают не за его качество, а как-то «приплюсовывают» таланты более популярных родителей и родственников.
По мнению Урсуляк, не существует предвзятого отношения к актерам с громкими фамилиями родителей. Она отметила, что артистов оценивают прежде всего по навыкам. Однако актриса не отрицает, что слава родственников может помочь в профессии.
«Потому что есть этот шлейф уже заработанного уважения кем-то другим. Двери открываются быстрее — это правда. Тут не нужно лукавить. Но всегда приходится оправдывать это доверие, доказывать, что ты в этом деле не случайно. Даже состоявшимся большим артистам каждую работу нужно начинать с нуля. И каждый раз, делая что-то новое, ты очень волнуешься», — поделилась актриса.
Александра Урсуляк — дочь режиссера Сергея Урсуляка и актрисы Галины Надирли. В 2003 году она дебютировала в сериале Андрея Кавуна «Вокзал».