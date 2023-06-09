Александра Урсуляк рассказала о плюсах и минусах актерской династии

«Потому что есть этот шлейф уже заработанного уважения кем-то другим. Двери открываются быстрее — это правда. Тут не нужно лукавить. Но всегда приходится оправдывать это доверие, доказывать, что ты в этом деле не случайно. Даже состоявшимся большим артистам каждую работу нужно начинать с нуля. И каждый раз, делая что-то новое, ты очень волнуешься», — поделилась актриса.