От пирата до бухгалтера: 7 фильмов с Джонни Деппом
9 июня празднует свой день рождения талантливый американский актер Джонни Депп. Кто-то знает его как озорного Шляпника, кто-то — как опасного волшебника Гриндевальда, а кто-то — как ведущего двойную жизнь Донни Браско. Вместе с онлайн-кинотеатром KION вспоминаем еще 7 ярких ролей именинника и восхищаемся его многогранностью.
Что гложет Гилберта Грейпа
В этой душераздирающей драме Джонни Депп играл совсем молодым: ему было 30, а его партнеру по съемкам Леонардо Ди Каприо — 19 лет. Сюжет строится вокруг семьи с печальной судьбой: мать, которая не может встать с дивана из-за лишнего веса, две дочери, взявшие на себя заботы по хозяйству, и старший сын Гилберт, ухаживающий за младшим братом с особенностями развития. Гилберт то и дело разрывается между личной жизнью и ответственностью за родных, при этом мечтает однажды уехать из захолустного городка и зажить жизнью своей мечты.
Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины
Красочный и захватывающий старт приключенческой саги о харизматичном и весьма экспрессивном пирате Джеке Воробье, принесший Джонни Деппу статус звезды мировой величины. Первый фильм серии рассказывает об опасном путешествии, в котором Джек становится союзником смелой дочки губернатора (Кира Найтли) и не менее отважного ученика кузнеца (Орландо Блум). Как это часто бывает в пиратских фильмах, цель обаятельной троицы — найти проклятое сокровище.
Мертвец
Метафизический вестерн, философский роуд-муви, фильм-притча — определить жанр этой картины сложно. Так или иначе, главную роль в этом черно-белом загадочном кино Джима Джармуша исполнил Джонни Депп. Здесь он — молодой бухгалтер, полный тезка поэта Уильяма Блэйка, который отправляется на Дикий Запад за новой работой. Вместо этого он становится объектом охоты, получает ранение, знакомится с индейцем-отшельником и проживает невероятный мистический опыт по пути в мир духов.
Аризонская мечта
Драмеди Эмира Кустурицы об интересных людях, которые мечтают о необычных вещах. В центре истории — молодой парень Аксель, которого вырывают из привычного мегаполиса и заставляют заниматься фамильным бизнесом по продаже кадиллаков в Аризоне. Поначалу герой планирует вернуться в Нью-Йорк, но вскоре аризонские будни затягивают его: он завязывает отношения с местной вдовой и ради нее приступает к строительству самолета, но улететь в далекие края паре то и дело мешает падчерица возлюбленной Акселя…
Ромовый дневник
Комедийная драма по мотивам одноименного романа Хантера С. Томпсона. Пьющий журналист Пол Кэмп уезжает из Нью-Йорка подальше от карьерных и личных неудач. Новую жизнь он планирует строить в туристическом городке Сан-Хуан в Пуэрто-Рико, там он хочет работать в газете. Впрочем, добиваться профессиональных успехов на новом месте мешает пристрастие героя к крепким напиткам. К тому же, вскоре становится понятно, что у приветливых на первый взгляд местных жителей полно опасных секретов.
Великий
В этом кино, основанном на реальных трагических событиях, Джонни Депп исполняет роль известного фотожурналиста, который приезжает в японский городок Минамата по заданию американской редакции. Там ему предстоит обнародовать правду об одной из самых жутких экологических катастроф, раскрыть заговор жестокой корпорации, лицом к лицу столкнуться со смертью и навсегда войти в историю мировой фотографии.
Во всё тяжкое
Смертельный диагноз для многих становится поводом переосмыслить всю свою жизнь. Вот и респектабельный профессор колледжа Ричард Браун решает, что слишком долго сдерживался. Узнав, что вряд ли протянет больше года, педагог решает дать себе волю и наконец позволить то, о чем давно мечтал. Он больше не будет учить ленивых студентов, отказывать себе в опасных удовольствиях и скрывать от окружающих правду.