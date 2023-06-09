От пирата до бухгалтера: 7 фильмов с Джонни Деппом

9 июня празднует свой день рождения талантливый американский актер Джонни Депп. Кто-то знает его как озорного Шляпника, кто-то — как опасного волшебника Гриндевальда, а кто-то — как ведущего двойную жизнь Донни Браско. Вместе с онлайн-кинотеатром KION вспоминаем еще 7 ярких ролей именинника и восхищаемся его многогранностью.

© Кадр из фильма "Великий"

Что гложет Гилберта Грейпа

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В этой душераздирающей драме Джонни Депп играл совсем молодым: ему было 30, а его партнеру по съемкам Леонардо Ди Каприо — 19 лет. Сюжет строится вокруг семьи с печальной судьбой: мать, которая не может встать с дивана из-за лишнего веса, две дочери, взявшие на себя заботы по хозяйству, и старший сын Гилберт, ухаживающий за младшим братом с особенностями развития. Гилберт то и дело разрывается между личной жизнью и ответственностью за родных, при этом мечтает однажды уехать из захолустного городка и зажить жизнью своей мечты.

Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины

Красочный и захватывающий старт приключенческой саги о харизматичном и весьма экспрессивном пирате Джеке Воробье, принесший Джонни Деппу статус звезды мировой величины. Первый фильм серии рассказывает об опасном путешествии, в котором Джек становится союзником смелой дочки губернатора (Кира Найтли) и не менее отважного ученика кузнеца (Орландо Блум). Как это часто бывает в пиратских фильмах, цель обаятельной троицы — найти проклятое сокровище.

Мертвец

Метафизический вестерн, философский роуд-муви, фильм-притча — определить жанр этой картины сложно. Так или иначе, главную роль в этом черно-белом загадочном кино Джима Джармуша исполнил Джонни Депп. Здесь он — молодой бухгалтер, полный тезка поэта Уильяма Блэйка, который отправляется на Дикий Запад за новой работой. Вместо этого он становится объектом охоты, получает ранение, знакомится с индейцем-отшельником и проживает невероятный мистический опыт по пути в мир духов.

Аризонская мечта

Драмеди Эмира Кустурицы об интересных людях, которые мечтают о необычных вещах. В центре истории — молодой парень Аксель, которого вырывают из привычного мегаполиса и заставляют заниматься фамильным бизнесом по продаже кадиллаков в Аризоне. Поначалу герой планирует вернуться в Нью-Йорк, но вскоре аризонские будни затягивают его: он завязывает отношения с местной вдовой и ради нее приступает к строительству самолета, но улететь в далекие края паре то и дело мешает падчерица возлюбленной Акселя…

Ромовый дневник

Комедийная драма по мотивам одноименного романа Хантера С. Томпсона. Пьющий журналист Пол Кэмп уезжает из Нью-Йорка подальше от карьерных и личных неудач. Новую жизнь он планирует строить в туристическом городке Сан-Хуан в Пуэрто-Рико, там он хочет работать в газете. Впрочем, добиваться профессиональных успехов на новом месте мешает пристрастие героя к крепким напиткам. К тому же, вскоре становится понятно, что у приветливых на первый взгляд местных жителей полно опасных секретов.

Великий

В этом кино, основанном на реальных трагических событиях, Джонни Депп исполняет роль известного фотожурналиста, который приезжает в японский городок Минамата по заданию американской редакции. Там ему предстоит обнародовать правду об одной из самых жутких экологических катастроф, раскрыть заговор жестокой корпорации, лицом к лицу столкнуться со смертью и навсегда войти в историю мировой фотографии.

Во всё тяжкое