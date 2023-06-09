Хилькевич рассказала, как относится к отказам на кастингах

Актриса Анна Хилькевич заявила, что очень легко относится к отказам на кастингах
Актриса Анна Хилькевич призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что легко относится к отказам на кастингах.
Хилькевич объяснила, что из-за постоянных отказов на пробах привыкла к этому.
"Бывают проекты, когда прямо проект за проектом. А бывает, что ходишь-ходишь и все не то. Я к этому привыкла. Это нормально. Я поняла, что это сильно зависит от моего настроя, состояния и желания", - отметила актриса.
Хилькевич добавила, что также с неудачами ей помогли духовные практики. По словам артистки, именно они научили ее грамотно реагировать на ситуацию, которую нельзя спрогнозировать. С их помощью она смогла перераспределять энергию в нужное русло.
"Я так хорошо отношусь к отказам и хорошо. Это мне очень нравится. "Не сейчас, у меня есть для тебя кое-что получше", - говорит мне так вселенная", - рассказал звезда. Хилькевич получила наибольшую популярность после ситкома "Универ. Новая общага". Она также снялась в таких проектах, как "СамоИрония судьбы", "Галустян +", "В активном поиске", "Звоните ДиКаприо!", "Елки 2", "Барвиха".