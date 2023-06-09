Удовиченко пришла на премьеру фильма после перелома позвоночника

Актриса Лариса Удовиченко впервые появилась на светском мероприятии после перелома позвоночника: она посетила премьеру фильма, в котором сыграла одну из ролей. Об этом сообщает mk.ru.

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Отмечается, что артистка передвигалась бодро, а журналистам отвечала "на ходу". Удовиченко покинула зрительный зал спустя 5 минут после представления фильма и вышла в фойе. Представители прессы надеялись на интервью, но артистка попросила их подождать несколько минут, а сама вышла из здания. Тем не менее, журналистам удалось справиться о самочувствии Удовиченко, на что актриса заверила, что с ней все в порядке.

"Все хорошо. Как видите. Бегу вприпрыжку", - улыбнулась актриса.