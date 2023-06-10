$82.64+0.5589.01+0.97

Лоуренс заявила о желании сняться в новой части франшизы

Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс заявила о желании сняться в новой части кинофраншизы, сообщает Variety.

Лоуренс заявила о желании сняться в новой части "Голодных игр"
© Газета.Ru

Отвечая на вопрос журналистов о возможном продолжении проекта, актриса призналась, что будет рада вернуться во вселенную «Голодных игр». Лоуренс отметила, что ей было бы интересно вновь поработать в образе главной героини серии Китнисс Эвердин.

«Господи, если они однажды решат выпустить продолжение, я буду в числе первых желающих поучаствовать в нем. 100% я буду рада возвращению Китнисс в мою жизнь», — отметила актриса.

Первая часть экранизации серии романов «Голодные игры» писательницы Сьюзен Коллинз вышла на экраны в 2012 году. Этот фильм стал частью одно из самых успешных кинофраншиз (общие сборы в мировом прокате составили около $3 млрд) и запустил голливудскую карьеру Дженнифер Лоуренс.

Осенью 2023 года готовится к выходу приквел «Голодных игр» — «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» с Рэйчел Зеглер в главной роли.

Ранее повзрослевшая звезда «Голодных игр» Уиллоу Шилдс появилась на публике в «голом» платье.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители