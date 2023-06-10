Лоуренс заявила о желании сняться в новой части "Голодных игр"

Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс заявила о желании сняться в новой части кинофраншизы, сообщает Variety.

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Отвечая на вопрос журналистов о возможном продолжении проекта, актриса призналась, что будет рада вернуться во вселенную «Голодных игр». Лоуренс отметила, что ей было бы интересно вновь поработать в образе главной героини серии Китнисс Эвердин.

«Господи, если они однажды решат выпустить продолжение, я буду в числе первых желающих поучаствовать в нем. 100% я буду рада возвращению Китнисс в мою жизнь», — отметила актриса.

Первая часть экранизации серии романов «Голодные игры» писательницы Сьюзен Коллинз вышла на экраны в 2012 году. Этот фильм стал частью одно из самых успешных кинофраншиз (общие сборы в мировом прокате составили около $3 млрд) и запустил голливудскую карьеру Дженнифер Лоуренс.

Осенью 2023 года готовится к выходу приквел «Голодных игр» — «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» с Рэйчел Зеглер в главной роли.