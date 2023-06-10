Variety: Умер актер из сериала "Во все тяжкие" Майк Батайе
Скончался американский актер и комик Майк Батайе, известный по сериалу "Во все тяжкие". Об этом сообщает издание Variety, ссылаясь на заявление семьи.
Отмечается, что Батайе умер 1 июня во сне от сердечного приступа, когда актер был у себя дома в Мичигане. Ему было 52 года.
"Тем, кто любил его и его замечательную способность дарить смех и радость столь многим, будет его очень не хватать", - цитирует издание представителя семьи актера.
Майк Батайе снялся в сериале "Во все тяжкие" в роли Денниса Марковски, менеджера прачечной Lavanderia Brillante. Он также снимался в сериалах "В Филадельфии всегда солнечно" и "Батл Крик".