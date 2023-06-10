Variety: Умер актер из сериала "Во все тяжкие" Майк Батайе

Скончался американский актер и комик Майк Батайе, известный по сериалу "Во все тяжкие". Об этом сообщает издание Variety, ссылаясь на заявление семьи.

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Отмечается, что Батайе умер 1 июня во сне от сердечного приступа, когда актер был у себя дома в Мичигане. Ему было 52 года.

"Тем, кто любил его и его замечательную способность дарить смех и радость столь многим, будет его очень не хватать", - цитирует издание представителя семьи актера.