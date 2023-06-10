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В возрасте 68 лет от рака умер актер из "Анны Карениной" Пол Джефри

На 69-м году жизни от рака скончался американский актер из «Анны Карениной» и сериала «Лучше звоните Солу» Пол Джефри, сообщает Variety.

В возрасте 68 лет от рака умер актер из "Анны Карениной" Пол Джефри
© Газета.Ru

Актера не стало 3 июня 2023 года в городе Санта-Фе (Нью-Мексико), расположенного на юге США. По сообщениям местных СМИ, причиной смерти Джефри стала онкология. У него остались жена и трое детей.

«Пол продолжал сниматься до конца своей жизни. Он любил французское вино и еду, прекрасно разбирался в истории, всю жизнь был фанатом «Арсенала» и преуспел в том, что был самым милым парнем на свете», — говорится в официальном заявлении близкого окружения актера.

Джефри был известен ролями в сериалах «Пуаро» и «Лучше звоните Солу». Также актер часто снимался в экранизациях литературной классики. На счету Джефри роль Петрицкого в адаптации «Анны Карениной» 1985 года и роль мистера Локвуда в адаптации романа «Грозовой перевал» 1992 года.

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