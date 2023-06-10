В возрасте 68 лет от рака умер актер из "Анны Карениной" Пол Джефри

«Пол продолжал сниматься до конца своей жизни. Он любил французское вино и еду, прекрасно разбирался в истории, всю жизнь был фанатом «Арсенала» и преуспел в том, что был самым милым парнем на свете», — говорится в официальном заявлении близкого окружения актера.