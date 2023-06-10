Заметно хромает: Лариса Удовиченко снялась в первом фильме после перелома позвоночника
Народная артистка России Лариса Удовиченко восстановилась после перелома позвоночника и возобновила съемочную деятельность. На днях актриса вернулась из Петербурга, где приняла участие в съемках детского фильма, сообщает Woman.ru.
Об этом проекте сама Лариса Удовиченко рассказала во время пресс-подхода на премьере фильма "Части счастья или СольФасольАнтресоль".
Актриса сообщила, что чувствует себя хорошо, тем не менее, журналисты обратили внимание, что Лариса Удовиченко заметно прихрамывает.
Напомним, о травме артистки стало известно в начале января, когда в Великом Новгороде и Петрозаводске были отменены спектакли с участием Ларисы Удовиченко. Выяснилось, что актриса получила перелом во время спектакля, но предпочла тогда не распространять эту информацию.