Удовиченко снялась в первом фильме после перелома позвоночника

Народная артистка России Лариса Удовиченко восстановилась после перелома позвоночника и возобновила съемочную деятельность. На днях актриса вернулась из Петербурга, где приняла участие в съемках детского фильма, сообщает Woman.ru.

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Об этом проекте сама Лариса Удовиченко рассказала во время пресс-подхода на премьере фильма "Части счастья или СольФасольАнтресоль".

Актриса сообщила, что чувствует себя хорошо, тем не менее, журналисты обратили внимание, что Лариса Удовиченко заметно прихрамывает.