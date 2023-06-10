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Актриса Эми Шумер назвала сценарий к фильму «Барби» недостаточно феминистским

Американская актриса Эми Шумер, известная по сериалам «Купидон» и «Шоу Эрика Андре», объяснила, почему отказалась от участия в разработке фильма «Барби».

Шумер назвала сценарий к фильму «Барби» недостаточно феминистским
© Слово и Дело

По словам Шумер, она действительно получала приглашение стать частью нового проекта, однако отклонила его в связи с плохой репрезентацией женских персонажей. К такому мнению актриса пришла после прочтения одного из первых драфтов сценария к фильму.

«Это был не очень хороший сценарий и недостаточно феминистский», — цитирует ее Variety.

Звезда добавила, что за минувшие годы авторская команда проекта кардинально преобразилась. Не обошли перемены стороной и сценарий к ленте, подвергшийся серьезным правкам.

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