Шумер назвала сценарий к фильму «Барби» недостаточно феминистским

Американская актриса Эми Шумер , известная по сериалам «Купидон» и «Шоу Эрика Андре», объяснила, почему отказалась от участия в разработке фильма «Барби».

По словам Шумер, она действительно получала приглашение стать частью нового проекта, однако отклонила его в связи с плохой репрезентацией женских персонажей. К такому мнению актриса пришла после прочтения одного из первых драфтов сценария к фильму.