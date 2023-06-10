28-летний актер сериалов НТВ погиб в ДТП

28-летний актер сериалов НТВ Станислав Куроплев погиб в ДТП
Актер Станислав Куроплев, известный по ролям в сериалах НТВ "Кодекс чести", "Специалист", "Шелест. Большой передел", погиб в ДТП на трассе "Ярославль — Москва". О подробностях случившегося рассказал его друг Денис Гагарин.
По словам Гагарина, машина Станислава коснулась проезжавшей мимо фуры. Водители остановились, чтобы на обочине обсудить произошедшее. В это время сзади в фуру врезалась другая фура, и актер погиб на месте происшествия.
Хоронить Куроплева будут в Архангельской области, на малой родине, прощаться с артистом — в Ярославле. На помощь жене и родителям Станислава собирают деньги.
Станислав Куроплев учился в Ярославском государственном театральном институте. Позже снялся во многих сериалах НТВ, в их числе "Ростов", "Заповедный спецназ", "Чужая стая".