28-летний актер сериалов НТВ погиб в ДТП

Актер Станислав Куроплев, известный по ролям в сериалах НТВ "Кодекс чести", "Специалист", "Шелест. Большой передел", погиб в ДТП на трассе "Ярославль — Москва". О подробностях случившегося рассказал его друг Денис Гагарин.

© Кадр из сериала "Специалист"

По словам Гагарина, машина Станислава коснулась проезжавшей мимо фуры. Водители остановились, чтобы на обочине обсудить произошедшее. В это время сзади в фуру врезалась другая фура, и актер погиб на месте происшествия.

Хоронить Куроплева будут в Архангельской области, на малой родине, прощаться с артистом — в Ярославле. На помощь жене и родителям Станислава собирают деньги.