Хью Грант ведёт переговоры о съёмках в хорроре

Сценаристы нашумевшего фантастического хоррора «Тихое место» — Скотт Бек и Брайан Вудс — запустили в производство свой новый фильм ужасов. Их новая лента называется «Еретик». По данным инсайдеров, по сюжету ленты двое проповедников прибудут в дом некоего мужчины, чтобы попытаться обратить его в свою веру.

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Также сообщается, что знаменитый британский актёр Хью Грант («Джентльмены») и Хлоя Ист («Фабельманы») ведут переговоры с авторами об участии в проекте. Уже известно, что разработкой хоррора занимается кинокомпания A24, которая стала известной благодаря таким фильмам ужасов, как «Солнцестояние» и «Маяк». Компания также известна своей оскароносной лентой «Всё везде и сразу».