Звезда «Кухни» Тарабукин отказался оценивать актерскую игру блогера Давы
Звезда сериала «Кухня» Михаил Тарабукин в интервью «Телепрограмме» оценил актерскую игру блогера Давы словами «отлично двигается».
«Задатки артистизма в Даве, конечно, есть: он ведь изначально танцор. Так? Замечательно двигается», — подчеркнул Тарабукин.
Вместе с этим он не стал прямо говорить об актерском мастерстве Давы. Тарабукин отметил, что сейчас многие комики стараются доказать, что актером может стать любой. Однако, по мнению артиста, играть в кадре и быть актером — это разные вещи.
«Актерство — сложная профессия. В театральных вузах не зря учатся по пять лет на десятках видах дисциплин, не зря сдают экзамены, работают с педагогами. Все это не пустой звук», — высказался Тарабукин.
Михаил Тарабукин и Лиза Моряк вместе снимаются в сериале «Здравствуйте, вам пора!». Они играют вестников смерти, которые хотят стать обычными людьми и завести детей. Им противостоит вестник Петр, которого и сыграл Дава.