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Звезда «Кухни» Тарабукин отказался оценивать актерскую игру блогера Давы

Звезда сериала «Кухня» Михаил Тарабукин в интервью «Телепрограмме» оценил актерскую игру блогера Давы словами «отлично двигается».

Звезда «Кухни» Тарабукин отказался оценивать актерскую игру блогера Давы
© Газета.Ru

«Задатки артистизма в Даве, конечно, есть: он ведь изначально танцор. Так? Замечательно двигается», — подчеркнул Тарабукин.

Вместе с этим он не стал прямо говорить об актерском мастерстве Давы. Тарабукин отметил, что сейчас многие комики стараются доказать, что актером может стать любой. Однако, по мнению артиста, играть в кадре и быть актером — это разные вещи.

«Актерство — сложная профессия. В театральных вузах не зря учатся по пять лет на десятках видах дисциплин, не зря сдают экзамены, работают с педагогами. Все это не пустой звук», — высказался Тарабукин.

Михаил Тарабукин и Лиза Моряк вместе снимаются в сериале «Здравствуйте, вам пора!». Они играют вестников смерти, которые хотят стать обычными людьми и завести детей. Им противостоит вестник Петр, которого и сыграл Дава.

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