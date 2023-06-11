Звезда «Кухни» Тарабукин отказался оценивать актерскую игру блогера Давы

«Задатки артистизма в Даве, конечно, есть: он ведь изначально танцор. Так? Замечательно двигается», — подчеркнул Тарабукин.

Вместе с этим он не стал прямо говорить об актерском мастерстве Давы. Тарабукин отметил, что сейчас многие комики стараются доказать, что актером может стать любой. Однако, по мнению артиста, играть в кадре и быть актером — это разные вещи.