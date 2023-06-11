Лонгория встретилась с актером, сыгравшим ее любовника в «Отчаянных домохозяйках»

Встречи со старыми знакомыми после долгой разлуки обычно сопряжены с определенным волнением: хочется показаться все таким же молодым, стройным и живот втянуть больше обычного. Но Еву Лонгорию, похоже, сия чаша миновала: складывается впечатление, что актриса нашла источник молодости и втайне от всех ходит к нему последние 20 лет. Свежие фото с премьеры драмеди «Обжигающе горячий» очередное тому доказательство. Поскольку этот фильм стал режиссерским дебютом Евы, мероприятие посетили старейшие друзья и коллеги актрисы (а теперь уже и режиссера).

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Среди гостей камеры репортеров выхватили Джесси Меткалфа — того самого, который сыграл Джона Роуленда, молодого любовника Габриэль Солис в «Отчаянных домохозяйках». Фанаты сериала хорошо его помнят: Меткалф числился в основном актерском составе весь первый сезон, а потом появлялся в эпизодах вплоть до шестого. По задумке сценаристов, подросток-садовник в его исполнении младше героини Лонгории как минимум лет на десять, однако в реальности разница в возрасте между актерами составляла всего 4 года.

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И вот 48-летняя Ева снова оказалась на одной красной дорожке с 44-летним Джесси. Надо сказать, что метаморфоза, произошедшая с актерами за 20 лет, прямо-таки бросается в глаза: актриса выглядит на порядок моложе своего коллеги. Причем даже без косметики.