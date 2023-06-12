Джозеф Файнс рассказал, что Харви Вайнштейн запугивал его

Британский актер Джозеф Файнс рассказал изданию The Guardian, как его запугивал скандально известный продюсер Харви Вайнштейн в 1990-х годах и как он ему противостоял.

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Их встреча, по словам артиста, произошла в 1998 году, вскоре после того, как он снялся в двух фильмах, номинированных на премию «Оскар». Речь идет о «Влюбленном Шекспире» и «Элизабет».

Файнс рассказал, что его вызвали на встречу с Вайнштейном в гостиничном номере, где ему предложили контракт на пять картин с компанией Weinstein Miramax. По словам артиста, Вайнштейн сразу начал с запугивания, давая понять, что он будет главным. И он также намекнул, что, если Файнс отклонит его предложение, его карьера пойдет плохо.

«Это была тактика запугивания, которая не сработала, — поделился Файнс.