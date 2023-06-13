Александр Дьяченко рассказал о тяжелой болезни и потере отца
Новое фото артиста с седой головой напугало фанатов в социальных сетях.
58-летний российский актер Александр Дьяченко рассказал о трудном этапе своей жизни и потере близкого человека.
На своей странице в социальных сетях звезда фильма «Брат-2» опубликовал новую фотографию, под которой рассказал о болезни и смерти своего отца.
«Мама боролась в отличие от меня. Я понимал, что это все. У него гангрена была, огромные черные ноги, организм полностью разрушился», — вспоминает актер.
При этом актер отметил 12 июня свой 58 день рождения. Он также рассказал, что летом 2021 года попал в больницу из-за коронавирусной инфекции, которую тяжело пережил. Тогда пресса писала, что у актера цитокиновый шторм и даже была кома. Благодаря высококвалифицированным врачам Дьяченко справился с вирусом и восстановился.
Подписчики в социальных сетях отметили, что на свежем кадре их любимый артист выглядит уставшим и серьезным. Однако пользователи отметили, что седина делает брутального мужчину еще более привлекательным.