Александр Дьяченко рассказал о тяжелой болезни и потере отца

Новое фото артиста с седой головой напугало фанатов в социальных сетях.

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58-летний российский актер Александр Дьяченко рассказал о трудном этапе своей жизни и потере близкого человека.

На своей странице в социальных сетях звезда фильма «Брат-2» опубликовал новую фотографию, под которой рассказал о болезни и смерти своего отца.

«Мама боролась в отличие от меня. Я понимал, что это все. У него гангрена была, огромные черные ноги, организм полностью разрушился», — вспоминает актер.

При этом актер отметил 12 июня свой 58 день рождения. Он также рассказал, что летом 2021 года попал в больницу из-за коронавирусной инфекции, которую тяжело пережил. Тогда пресса писала, что у актера цитокиновый шторм и даже была кома. Благодаря высококвалифицированным врачам Дьяченко справился с вирусом и восстановился.