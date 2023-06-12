7 актеров, которые повторили образы из мультфильмов в кино

Кинематограф подарил нам возможность лицезреть фантазии в реалистичном мире. Тем радостнее, когда оживают персонажи, уже знакомые по мультфильмам. Следующие семь звезд стали идеальным воплощением мультипликационных героев.

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Анджелина Джоли в роли Малефисенты, «Малефисента»

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Малефисента силами мультипликаторов долгое время воспринималась детьми не иначе как чистое зло из «Спящей красавицы». Загадочная злодейка наслала заклятие на новорожденную, которое сулило ей верную смерть в день шестнадцатилетия. Но и одного образа достаточно, чтобы понимать: шутки со злой феей плохи. Анджелина Джоли сыграла в своеобразном спин-оффе: актриса как нельзя кстати обладает мрачным обаянием. В костюме она выглядела абсолютно естественно, настолько органично покачивая рожками, словно ей они давно привычны. Анджелина сумела заставить зрителя сопереживать персонажу, который прежде считался сугубо отрицательным, задолго до позитивной развязки фильма.

Джон Гудман в роли Фреда Флинстоуна, «Флинстоуны»

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Доисторический крановщик с буйным нравом, но добрым сердцем — это главный герой мультсериала «Флинстоуны» Фред. Идея шоу заключалась в сатире на среднестатистического американца, который любит свою жену и детей, но в то же время они постоянно раздражают главу семейства, немного разочарованного жизнью. В фильме 1994 года роль Фреда получил Джон Гудман. Актер обладал не только подходящим телосложением, но и громким голосом, успешно отыграв радости и житейские трагедии пещерного, но такого понятного человека.

Линда Карделлини в роли Велмы, «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе»

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В мультфильмах о Скуби-Ду Велма олицетворяла классическую девушку-отличницу: очки и растянутый свитер не позволяют ей превзойти уверенную в себе и яркую Дафну. И это, надо сказать, несправедливо, ведь Велма чрезвычайно умна и именно она разгадывает большинство тайн, с которыми сталкивается команда охотников за привидениями. В фильме девушку сыграла Линда Карделлини, и ей, похоже, удалось раскрыть харизму Велмы и влюбить в нее зрителя. И как мы могли не осознавать, насколько Велма хороша?

Джим Керри в роли Гринча, «Гринч — похититель Рождества»

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Гринча можно любить или ненавидеть, но невозможно отрицать, что Джим Керри в фильме о нем выложился по полной, богатая мимика актера сделала свое дело, несмотря на сложнейший грим (и изнурительный процесс его нанесения). История о коварном зеленом злодее стараниями Керри превращается в трогательную драму, оставаясь при этом комедией для всех возрастов. Едва ли перед Джимом стояла задача точь-в-точь повторить мимику из изрядно постаревшего к тому времени мультфильма, но ему это удалось!

Марго Робби в роли Харли Куинн, «Отряд самоубийц»

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Харизматичная злодейка с разноцветными хвостиками приковывает внимание, стоит ей только появиться на экране. Зрителей привлекает ее непосредственность на грани с наивностью вкупе с молотом в качестве оружия. Пускай героиня не вполне адекватна, это ни для кого не секрет. Сначала в «Отряде самоубийц», а затем и в «Хищных птицах» Марго Робби воплощает Харли в жизнь. При этом актриса умудряется быть похожей на образ из мультфильма.

Брендан Фрейзер в роли Джорджа, «Джордж из джунглей»

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В 1960-х годах пародия на Тарзана — не слишком сообразительный Джордж из джунглей — завоевала популярность как самостоятельный мультипликационный персонаж. В 1997 году в свет вышел фильм. Брендан Фрейзер, исполнивший главную роль, похоже, вдохновлялся рисованным Джорджем: сложно не заметить мультяшность его движений в кино. Брендан на этом проекте мог продемонстрировать не только свой актерский потенциал, но и отличную физическую форму.

Гленн Клоуз в роли Круэллы Де Виль, «101 далматинец»

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