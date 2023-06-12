Актриса Марина Васильева рассказала работе с Янковским

В середине мая в онлайн-кинотеатре Okko стартовал сериал «Плейлист волонтера». В центре истории герой Ивана Янковского, который находит новый смысл жизни, присоединившись к волонтерскому отряду поиска пропавших. Одну из заметных ролей в проекте исполнила Марина Васильева — звезда «Нелюбви» и сериала «Друг на час». В интервью «Газете.Ru» актриса рассказала о своих ролях, любимых сериалах, а также о том, чем ее восхитило якутское кино.

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— «Плейлист волонтера» — вдохновляющий проект с социально значимым посылом. Как считаете, кино способно влиять на жизнь или оно исключительно ее следствие?

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— Кино действительно влияет на ум и сердце зрителя. Иногда это аттракцион, который расслабляет или заряжает позитивом. Иногда оно имеет терапевтический эффект и побуждает к сложной душевной работе. Практика показывает, что многие сценаристы создают сюжеты, основываясь на истории своей семьи, друзей или просто подслушав что-то из жизни.

Конечно, личная история сильно подкупает и кредит доверия к такому материалу тоже выше. Хотя речь не про буквальное копирование жизни. Просто сценарист из одной услышанной фразы может придумать целый мир, клубок запутанных сюжетных линий и их героев.

— Авторы сериала рассказали, что некоторые актеры до съемок познакомились с настоящими волонтерами и принимали участие в поисковых операциях. Как вы готовились к роли вашей героини Милы?

— Моя героиня Мила не совсем волонтер. Конечно, большая ответственность играть реального человека, но такой задачи от режиссера передо мной не стояло. Так что при подготовке к роли я просто читала сценарий и прислушивалась к рекомендациям Максима [Свешникова, режиссера сериала. — «Газета.Ru»].

— В «Плейлисте волонтера» вы встречаетесь на экране со многими вашими коллегами по другим проектам: с Шамилем Хаматовым вы снимались в «БИХЭППИ» и «Комплексе Бога», с Евгенией Громовой — в «Верности», а с Иваном Янковским — в «Топи». Как это влияло на ваше взаимодействие с коллегами во время съемок: было более комфортно или, наоборот, возникло дополнительное напряжение, потому что не хотелось повторить ваших персонажей из прошлых проектов?

— Всегда приятно встречаться на площадке со своими, потому что тогда возникает более творческая и расслабленная атмосфера. Это касается не только артистов, но и съемочной группы, которая остается за кадром. Все это усиливает уровень свободы и доверия между вами во время работы.

Но если говорить в общем, актерское комьюнити очень тесное. Все и так, если не знакомы лично, то знают друг друга заочно: по институту, фестивалям, кастингам.

— «Плейлист волонтера» интересно закольцовывает вашу фильмографию. В «Нелюбви» Андрея Звягинцева, в которой события происходили в 2012 году, важными героями истории являлись волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». В «Плейлисте волонтера», события которого происходят за год до этого, тоже в центре сюжета — волонтеры-поисковики. И пусть эти проекты говорят об одном — о важности неравнодушия и человечности, — но делают это по-разному. Если говорить из сегодняшнего дня, чей авторский вам подход кажется более эффективным?

— Не хочется судить чей-либо авторский подход. На то он и авторский, что может быть разным. Мне близок тот подход, который увенчается талантливым результатом. А выбор пусть будет за зрителем, который сам решит, что в нем откликается сильнее всего.

— Еще один проект с вашим участием, после которого хочется жить, это сериал «Друг на час» — прошлогодний победитель фестиваля «Пилот». Расскажите про проект и работу с такой глыбой, как Сергей Шакуров.

— Я с большой любовью отношусь к этому проекту. Он стал моим любимым. У него потрясающий сценарий. Отдельный кайф в работе, когда твои партнеры — такие талантливые артисты. К сожалению, у меня было не так много смен с Сергеем Каюмовичем как, например, у моего коллеги Бори Дергачева. Но однозначно я многому научилась у своих коллег, а сам проект занимает особое место в моем сердце. Восхищаюсь талантом, профессионализмом и силой духа всех, кто к нему причастен.

— Несколько лет назад вы снялись в картине «Иччи» режиссера Костаса Марсаана. Учитывая нынешний взлет якутского кино и ваш личный опыт, отличаются ли как-то методы работы якутских постановщиков?

— Жить и работать с этими людьми было очень интересно. Методы, конечно, отличаются, потому что это другая культура, другие условия жизни и работы. Тем более на тот момент у якутских фильмов были сравнительно небольшие бюджеты. Но что меня удивило: локальный зритель между американским блокбастером и местной новинкой выбирает второе. Такой поддержи и признания у аудитории надо еще поискать.

— Выше мы поговорили о том, что кино может носить жизнеутверждающий характер. А какие фильмы или сериалы вам самой придают душевных сил?