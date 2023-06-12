Мелисса Маккарти захотела сняться в сиквеле «Ма» с Октавией Спенсер

Американская актриса Мелисса Маккарти призналась, что хотела бы сыграть в сиквеле «Ма» с Октавией Спенсер. Об этом сообщает Deadline.

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«Я бы сделала что угодно с Октавией, для Октавии и приблизительно связанное с Октавией. Даже если бы в сценарии была просто фотография Октавии на заднем плане. Я сделаю что угодно для этой великолепной женщины», — заявила актриса.

Маккарти отметила, что дружит со Спенсер уже больше 25 лет. Она назвала коллегу самым умным, веселым и добрым человеком, которого она знает. Артистки уже вместе работали над фантастической комедией «Сила грома», вышедшей в 2021 году.

Отмечается, что сиквелу «Ма» еще не дали зеленый свет, но у режиссера Тейта Тейлора уже есть идеи, как развивать сюжет в продолжении.