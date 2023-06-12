Майкл Фассбендер попал в аварию во время гонки "24 часа Ле-Мана"

Фассбендер врезался в ограждение на участке трассы Porsche Curves. Отмечается, что актер не пострадал и даже вернул машину в боксы, прежде чем та окончательно вышла из строя. Артист ехал на спортивном автомобиле марки Porsche 911.

Фассбендер участвовал в гонке на выносливость во второй раз. В 2022 году он принял участие в составе команды Proton Competition. Перед своим первым заездом в Ле-Ман артист признался, что не собирается становиться профессиональным автогонщиком. Однако звезда очень увлечен этим. Артист хочет полностью раскрыть свой потенциал на гоночной трассе.