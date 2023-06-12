Майкл Фассбендер попал в аварию во время гонки "24 часа Ле-Мана"

Актер Майкл Фассбендер разбил машину во время автомобильной гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана». Об этом сообщает Deadline.
Фассбендер врезался в ограждение на участке трассы Porsche Curves. Отмечается, что актер не пострадал и даже вернул машину в боксы, прежде чем та окончательно вышла из строя. Артист ехал на спортивном автомобиле марки Porsche 911.
Фассбендер участвовал в гонке на выносливость во второй раз. В 2022 году он принял участие в составе команды Proton Competition. Перед своим первым заездом в Ле-Ман артист признался, что не собирается становиться профессиональным автогонщиком. Однако звезда очень увлечен этим. Артист хочет полностью раскрыть свой потенциал на гоночной трассе.
Фассбендер наиболее известен ролью Магнето в фильмах «Люди Икс: Первый класс», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Апокалипсис» и «Люди Икс: Темный Феникс». В его фильмографии более 70 ролей. Он снял в таких картинах, как «Голод», «Стыд», «12 лет рабства», «300 спартанцев», «Бесславные ублюдки», «Джейн Эйр», «Опасный метод», «Прометей», «Чужой: Завет», «Макбет», «Стив Джобс».