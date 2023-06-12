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Стало известно, какую пенсию получает народная артистка Людмила Зайцева

Актриса Людмила Зайцева, известная в том числе по роли помкомвзвода сержанта Кирьяновой в фильме "А зори здесь тихие", живет на пенсию в 16 тысяч рублей. Об этом пишут "Аргументы и факты".

Стало известно, какую пенсию получает народная артистка Зайцева
© Кадр из фильма "А зори здесь тихие"

76-летняя артистка считает, что большие выплаты не сделали бы ее счастливее. По ее словам, пенсии хватает на все, что ей необходимо: одежду, квартплату. Путешествовать Зайцевой не хочется: она часто делала это в молодости по работе, видела мир и не испытывает потребности в заграничных поездках.

Людмила Зайцева впервые появилась в фильме "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж". Ее роль там была эпизодической. Она также сыграла в картине "А зори здесь тихие", а за роль в проекте "Праздники детства" по рассказам Василия Шукшина получила госпремию СССР.

Автор песни "Яблоки на снегу" Михаил Муромов получает пенсию в 13 тысяч рублей

Ранее размер своей пенсии раскрыл артист Юрий Куклачев.

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