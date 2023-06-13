5 звезд, которые никогда не оголяются на экране
В то время, как для одних артистов откровенные сцены в кино – абсолютно нормальная часть работы, другие наотрез отказываются оголяться на экране.
Для некоторых звезд принципы оказываются дороже гонораров, но впрочем, высокие моральные устои не помешали им заявить о себе и добиться всемирной известности.
Подробнее об этих актрисах – в материале "Рамблера".
Сара Джессика Паркер
Звезда, прославившаяся благодаря роли Кэрри в провокационном сериале "Секс в большом городе", единственная из главных героинь проекта, которая не обнажалась на съемках. Паркер признавалась, что не любит смотреть на себя без одежды, и к тому же оголяться ей не позволяет скромность:
"Никто не заплатит мне достаточно, чтобы сниматься голой. Дубляж откровенных сцен — часть моего контракта", –подчеркнула звезда.
Джулия Робертс
Для звезды культовой романтической комедии "Красотка" под запретом любые откровенные проявления в кадре. Кто бы мог подумать, что даже голые ноги в "Красотке" принадлежат не Робертс, а ее дублерше.
Эмма Уотсон
Оглушительный успех пришел к Уотсон еще в детстве, когда она исполнила роль Гермионы Грейнджер в экранизации романов о Гарри Поттере. Повзрослев, актриса переросла образ Гермионы и доказала кинокритикам, что способна отлично справиться и с другими, новыми для себя амплуа. Однако Эмма по сей день не обнажается в кино из-за своей самой первой роли. Актриса считает образ Гермионы слишком чистым и невинным, а потому не хочет портить его даже спустя много лет.
Блейк Лайвли
Популярная актриса, супруга Райана Рейнольдса и мать четверых детей Блейк Лайвли также не готова предстать без одежды в кино. Лайвли убеждена, что показывать грудь на экране попросту некрасиво:
"Я не понимаю, зачем это делают другие, и не готова делать сама", – признавалась звезда.
Риз Уизерспун
Еще на заре своей популярности в 2001 году 25-летняя Риз Уизерспун заявила, что никогда не будет сниматься обнаженной и на то у нее есть ряд веских причин. По мнению звезды фильма "Блондинка в законе", "голые съемки" неизменно приводят к объективации женщин. Уизерспун подчеркнула, что для нее такое недопустимо и ей тяжело принять тот факт, что коллеги соглашаются на обнаженные сцены.