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5 звезд, которые никогда не оголяются на экране

В то время, как для одних артистов откровенные сцены в кино – абсолютно нормальная часть работы, другие наотрез отказываются оголяться на экране.

5 звезд, которые никогда не оголяются на экране
© Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Для некоторых звезд принципы оказываются дороже гонораров, но впрочем, высокие моральные устои не помешали им заявить о себе и добиться всемирной известности.

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Подробнее об этих актрисах – в материале "Рамблера".

Сара Джессика Паркер

Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Звезда, прославившаяся благодаря роли Кэрри в провокационном сериале "Секс в большом городе", единственная из главных героинь проекта, которая не обнажалась на съемках. Паркер признавалась, что не любит смотреть на себя без одежды, и к тому же оголяться ей не позволяет скромность:

"Никто не заплатит мне достаточно, чтобы сниматься голой. Дубляж откровенных сцен — часть моего контракта", –подчеркнула звезда.

Джулия Робертс

Кадр из фильма "Красотка"

Для звезды культовой романтической комедии "Красотка" под запретом любые откровенные проявления в кадре. Кто бы мог подумать, что даже голые ноги в "Красотке" принадлежат не Робертс, а ее дублерше.

Эмма Уотсон

Кадр из фильма "Хорошо быть тихоней"

Оглушительный успех пришел к Уотсон еще в детстве, когда она исполнила роль Гермионы Грейнджер в экранизации романов о Гарри Поттере. Повзрослев, актриса переросла образ Гермионы и доказала кинокритикам, что способна отлично справиться и с другими, новыми для себя амплуа. Однако Эмма по сей день не обнажается в кино из-за своей самой первой роли. Актриса считает образ Гермионы слишком чистым и невинным, а потому не хочет портить его даже спустя много лет.

4 актрисы, которые делают трюки без дублёров

Блейк Лайвли

Кадр из фильма "Простая просьба"

Популярная актриса, супруга Райана Рейнольдса и мать четверых детей Блейк Лайвли также не готова предстать без одежды в кино. Лайвли убеждена, что показывать грудь на экране попросту некрасиво:

"Я не понимаю, зачем это делают другие, и не готова делать сама", – признавалась звезда.

Риз Уизерспун

Кадр из фильма "Блондинка в законе"

Еще на заре своей популярности в 2001 году 25-летняя Риз Уизерспун заявила, что никогда не будет сниматься обнаженной и на то у нее есть ряд веских причин. По мнению звезды фильма "Блондинка в законе", "голые съемки" неизменно приводят к объективации женщин. Уизерспун подчеркнула, что для нее такое недопустимо и ей тяжело принять тот факт, что коллеги соглашаются на обнаженные сцены.

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