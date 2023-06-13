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Актриса Эмбер Херд вернулась в кино после долгого перерыва

Актриса Эмбер Херд анонсировала новый фильм со своим участием после долгого перерыва из-за суда с бывшим супругом и коллегой Джонни Деппом.

Известно, что триллер, который носит название "В огне", будет представлен на 69-м Кинофестивале в сицилийском Таормине с 23 июня по первое июля этого года.

Из нежной красотки в скандалистки: что стало с Эмбер Херд

Действие картины разворачивается в конце XIX века. Эмбер Херд исполнила роль психиатра, которая берется за необычное дело.

Дата премьеры фильма еще неизвестна.

Ранее стало известно, что в России сняли сериал по мотивам суда Джонни Деппа и Эмбер Херд.

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