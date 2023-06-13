Маковецкий: "Мне хочется получать удовольствие от своей работы"

Народному артисту Сергею Маковецкому 13 июня исполняется 65 лет.

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Ведущий актер Театра им. Евгения Вахтангова, любимец режиссеров, кинозрителей и даже самой юной публики (в серии мультфильмов про трех богатырей именно его неподражаемым голосом говорит Князь Владимир) - в его творческом багаже десятки разнохарактерных ролей. А начиналось все с игры в детском театре в родном Киеве, впрочем, в Москве, спустя годы, талант в юноше не разглядели ни Райкин, ни Табаков... Но он все равно поступил - в "Щуку".

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Об отношении к родному городу, актерской профессии и ролях мечты - в материале "Российской газеты" (по интервью разных лет).

О родном Киеве

"Я родился в Киеве, там закончил школу. Там наша троица друзей, как чеховские три сестры, мечтала: в Москву, в Москву. И мы приехали в Москву. Я поступил в Щукинское училище, наша подруга Ниночка Нижерадзе - в мастерскую Олега Табакова (она сейчас работает в Киеве в ранге заслуженной артистки Украины), а наш третий друг Сергей в тот год не поступил, он поступил после армии и затем работал в Театре Образцова.

Последний раз я был в Киеве в 2016 году. Надеюсь, что я ничего плохого для моей родины не сделал. Когда я приезжаю туда, у меня открываются все фибры моей души. И Россия уже моя родина, ведь я здесь с 1976 года, когда еще был Советский Союз. Наша профессия - самая мирная. Я вообще считаю, что хорошие театральные коллективы надо отправлять туда, где есть какое-то негативное отношение к нам".

О любимом кинорежиссере и фильме "Праведник"

"Это, конечно, Сергей Урсуляк. Мы с ним сделали столько фильмов! Один из самых свежих - "Праведник". Когда я прочитал сценарий, подумал: какой же Гена Островский талантливый сценарист. Как он придумал такую историю. И вдруг узнаю, что это реальная история, так было на самом деле. Мне очень понравилось, как Саша Яценко, сыгравший Киселева, и Сережа Урсуляк нашли абсолютно доверительную интонацию повествования, без всякого патриотического крика и кликушества. Я абсолютно верил, что Саша играл бухгалтера, что пошел на фронт, стал лейтенантом не по своей воле, а потому что Родину надо защищать. Его человеческая боль и поступок меня поразили. Я хочу, чтобы люди посмотрели это кино. Если кто-то не понимает "Праведника", значит, у него вместо души - цемент".

О профессии артиста и деньгах

"Я никогда не снимался за деньги. Никогда. При том что их никто не отменял. Это моя профессия, я так зарабатываю. Но мне хочется получать удовольствие от своей работы. И я его получаю. Если я читаю какую-то историю и понимаю, что так уже давно не пишут, она очень странная... То без разговора с режиссером в таком проекте я не участвую. Но сегодня все почему-то пытаются связываться через кастинг-директора... И это странно, я привык работать по-другому, когда режиссер звонит сам".

О нежелании идти в политику

"Меня, действительно, интересует то, что происходит в стране. Я читаю газеты, смотрю телевидение. Другой вопрос, я стараюсь, скажем так, как страус спрятать голову и заниматься своим делом, заниматься актерством. Потому что это мое любимое занятие. Заниматься политикой? Я вижу, что некоторые коллеги с удовольствием идут в политику. Это их право. Я считаю, что это вредит художнику, поскольку политика - совсем другая энергия. Там другая речь, другой язык. Я много раз видел, когда люди, придя к власти, абсолютно менялись. Они с тобой разговаривали, а ты совершенно не мог понять, о чем они говорят. И при этом странная манера смотреть куда-то поверх глаз и что-то искать у тебя на лбу. Хочется немножко приподняться, чтобы встретиться с их глазами".

О роли мечты

"Никогда не было роли, о которой я мечтал. И до сих пор нет. Наверное, это плохо. Всегда роли приходили как-то неожиданно для меня. К примеру, никогда даже в страшных фантазиях я не мог помыслить о роли Ивана Грозного, а мне ее предложили. Как в свое время режиссер Кама Гинкас увидел мое интервью по телевизору и предложил мне роль в "Черном монахе". Многие роли, на которые я имел право, не пришли. Пришли другие роли, о которых я и не думал, но оказался к ним готов."

Справка "РГ"

Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. Окончил Театральное училище им. Бориса Щукина и был принят в Театр им. Евгения Вахтангова, где служит по сей день.