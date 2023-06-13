Эзра Миллер появился на премьере "Флэша" после проблем с законом
Актер Эзра Миллер появился на премьере фильма "Флэш" в Голливуде. Об этом сообщает Daily Mail.
30-летний Эзра Миллер, исполнивший одну из главных ролей в ленте, представил ее первым зрителям вместе с режиссером Андресом Мускетти, актером Беном Аффлеком и другими членами съемочной команды.
Скандальная звезда впервые за долгое время вышел на красную ковровую дорожку после проблем с законом.
Весной 2022 года Эзру Миллера дважды арестовали на Гавайях за хулиганство и домогательства. В начале лета прошлого года актера обвинили в развращении несовершеннолетней, а также в похищении матери с тремя детьми, которым он якобы помог сбежать от домашнего насилия. Затем последовали обвинения в насилии, поставке наркотиков несовершеннолетней и краже со взломом.