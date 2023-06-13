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Звезда «Ведьмака» Аня Чалотра прослезилась из-за ухода Генри Кавилла из сериала

Исполнительница роли Йеннифэр в сериале «Ведьмак» Аня Чалотра заявила, что крайне болезненно восприняла информацию об уходе Генри Кавилла из шоу. Девушка узнала об этом из новостей, и для неё это стало большим ударом — она даже прослезилась.

Звезда «Ведьмака» прослезилась из-за ухода Генри Кавилла
© Чемпионат.com

Мне было очень грустно. Я даже прослезилась. Для всех нас это было большое путешествие. «Ведьмак» — самое важное событие в моей карьере. Это проект, с которого всё началось. Генри сыграл в нём огромную роль. Он всегда был ключевым членом команды, и мне его будет очень не хватать.

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля. Это будет последний сезон для Генри Кавилла — после этого его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.

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