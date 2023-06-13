Звезда «Ведьмака» прослезилась из-за ухода Генри Кавилла

Мне было очень грустно. Я даже прослезилась. Для всех нас это было большое путешествие. «Ведьмак» — самое важное событие в моей карьере. Это проект, с которого всё началось. Генри сыграл в нём огромную роль. Он всегда был ключевым членом команды, и мне его будет очень не хватать.