Зендею не пустили в ресторан в Риме из-за одежды

Газета Daily Mail сообщила, что недавно с актрисой Зендеей приключилась интересная ситуация. Девушка заранее заказала столик в ресторане в Риме, пришла к назначенному времени, но из-за стиля одежды актрису попросту не впустили.

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Зендея пришла в ресторан в топе, бежевых брюках карго и кожаных брогах. Такой стиль оказался неподходящим для ресторана. Отмечается, что актриса не стала скандалить, а спокойно ушла и провела время в местной пиццерии. Подобное поведение для голливудской звезды удивительное.